監察院糾正台大醫院醫師勾串勞保黃牛 院方：面對改善

2019-07-11 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台大醫院骨科洪姓醫師長期勾串勞保黃牛詐領勞保給付費用，監察院今通過監察委員林雅鋒、江綺雯、張武修提出調查報告，糾正台大醫院，並促請行政院督飭相關部會檢討改進。台大醫院表示，將進一步了解當初事件處理細節，若確實有監委指出不足之處，需要改善就會改善。

台大醫院骨科洪姓醫師聯手兩名勞保黃牛，6年內開具近300份不實診斷證明，詐騙約7000萬元失能津貼，勞保黃牛分到約1500萬元，洪則分到約200萬元，台北地檢署去年六月依詐欺、偽造文書罪將3人起訴。

監察委員一致認為，洪姓醫師開立不實診斷書與勞保黃牛勾串詐領保險給付長達6年多時間，台大醫院身為我國醫界領導地位教學醫院，竟未能察覺，既自認為亞洲首屈一指醫學中心，不僅長期疏於監督管理，司法機關介入調查後，也未即時採取相關因應與防範措施，仍核准洪醫師續聘，更是無專業警覺性。

另外，經媒體揭露及監察院依職權調查後，至少超過1個半月，才開始被動採取相關積極作為，監察委員指出，台大醫院相關自清作為並不積極，清查範圍尤疏漏不足，行事因循被動與消極怠慢，經核確實有違失，所以應該予以糾正，促使台大醫院改善。