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外島物價低？他幻想輕鬆買房獨居 居民揭殘酷現實

2019-07-11 16:38聯合新聞網 綜合報導

外島生活環境相對較佳，但物價並不比台灣本島低。圖為澎湖馬公市區。 聯合報系資料照...
外島生活環境相對較佳，但物價並不比台灣本島低。圖為澎湖馬公市區。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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你想像中的外島生活是什麼樣子？台灣的高房價讓許多人難以擁有自己的房子，有網友因此詢問是否外島生活、置產比在本島容易？答案對於不熟悉外島環境的人來說，或許有些殘酷。

一名男網友在PTT「WomenTalk」板發問「住外島是什麼感覺？」，內文寫道他沒去過外島，聽說外島醫療、教育資源非常匱乏，但環境優美，房價可能比較低廉，如果他一生無所求、不婚不生、不想有房貸壓力，是否適合搬到外島居住？

「會整天只想往本島跑」、「房子有的也被炒到一千多萬」，此篇文章吸引了一些瞭解外島生活的網友回應。有澎湖人表示，房價雖然比台北低，但大概跟嘉義、台南、高雄差不多，由於許多物資都從台灣本島運送過去，所以物價並未特別便宜。優點是住市區的話去哪裡都很方便，因為軍公教比例不低，整體而言還算重視教育，另外美食不少、空氣也確實不錯。

金門代表則說，房價跟淡水差不多，異國美食很少，醫療的問題在於當地醫生不受民眾信任，加上急重症後送麻煩，優點是養小孩很省錢，因為高中之後才收學費。

還有網友指出，外島有很多補助名目，學生想上醫科、公費教師也有保障名額，競爭較本島小；網購發達的現在，消費也不會不方便。但也有人表明不喜歡外島，「我之前在馬祖南竿當兵…窮山惡水」、「去過澎湖、金門、蘭嶼，覺得環境幽美空氣好，但如果是養老的話，我還是會選台東」。

先前也曾有其他澎湖網友分析過住台灣本島與外島的優缺點，指出物質便利性因網購縮小，一般娛樂場所也不缺，只是放假真的比較沒地方去，且近幾年房價高得不輸高雄，但生活品質真的大勝，「晚上走出家門就有滿天的星空和寧靜的涼風，早上隨便就可以到魚市場買兩公斤活的蝦子回家煮來當點心吃，每天上下班的路上都是無敵海景，有什麼好抱怨的呢？」

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