高鐵南延先射箭再畫靶？林佳龍：是跟府院階段性說明

2019-07-11 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



高鐵南延案原有燕巢岔出、左營南延兩方案，但今年四月審查時因財務效益低，遭打回票。交通部鐵道局另增經高雄火車站、經小港機場兩案。對此，交通部長林佳龍今天表示，交通部希望提升環島鐵路網功能，南北連結處要以高鐵延伸或台鐵串連，將對個案詳細評估，目前仍未定案，尊重審查會決定。

不過，交通部還未進行可行性評估審查，下周就將先向行政院報告；有學者直言，這就是選舉考量，先射箭再畫靶。對此，林佳龍表示，此案是4月召開委員會後，審查委員建議修正資料，雖然交通部還在審查階段，但重大政策在過程中，都會跟府院做階段性說明，審查程序很嚴謹。

針對高鐵南延新增兩案，林佳龍表示，台灣是一個海島國家，大眾運輸必須倚賴鐵道，過去幾百年開發也跟鐵道發展有關，交通部希望能提升環島鐵路網功能，包含西部高鐵、東部快鐵，南北連結處要以高鐵延伸或台鐵串連，會針對每個個案詳細評估。

由於新增兩案成本高，林佳龍表示，鐵道發展除了交通之外，也會帶動都市開發，路線往來一定會有成本效益，不完全只是興建成本，後續對城鄉、國土發展，也會起帶動作用，評估是全方面的。有關高鐵南延路線選擇，審查會有新的建議，交通部從善如流，增加新路線評估，還在審查。

至於是否擔心過高的經費排擠其他建設，林佳龍說，大眾運輸尤其軌道，都是從長遠發展來看，不是從興建成本。就像過去蓋高速公路會被批評，軌道建設就是政府的一種投資，讓整個土地能利用。

林佳龍強調，台灣已經不是個別興建軌道，而是串連整合發展，高鐵、台鐵、捷運、輕軌串連，使其四通八達，是交通部要推動的最後一哩路。他說，評估時不要站在只是交通的角度，要站在國土規畫及車流帶動物流、人流、金流效益，做整體評估。