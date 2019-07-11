清大超大膽！竟然向水星開「逆向違規」罰單

2019-07-11 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



喜歡星座的人都知道水星逆行的時候，都會聽到星座專家提醒要注意3C用品的損耗跟檔案要備份等話語，而今年第2次水逆自7月8日至8月1日，水星從獅子座開始逆行到巨蟹座，因此清大天文社今年舉辦天文營招生時，也向水星開了一張逆向違規罰單，並在應到案時間填上7月24日，也是營隊6天5夜的起始日。

每年水星都會逆行3次，每次約3周，在占星領域中，水星掌管溝通、交通、交易、媒體和所有能連結二者以上的代表事物，水星逆行的時期，訊息傳遞、思維邏輯、網路通訊3C、商業交易等很容易出現錯誤或反覆的現象，也容易被解讀為諸事不順的徵兆。