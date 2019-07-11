全國第一名的燕巢芭樂冰棒上市 60％果泥口味濃郁

2019-07-11 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄燕巢是全台芭樂產量最多之處，約占全台產量四成之多，高雄科技大學與燕巢農會合力開發芭樂冰棒，高達60％果泥含量的「醜芭怪」冰棒今天上市，全台枝仔冰城與農會超市買得到。試吃人員說，芭樂冰棒甜中帶酸，水果風味濃郁。

相較其他水果，芭樂風味不強、顏色也不討喜，過去很少製成冰棒銷售。高科大USR創生農業團隊與燕巢農會攜手研發，委託製冰經驗超過90年的旗山枝仔冰城代工，歷經半年研發成功，研發團隊命名為「醜芭怪」。

「醜芭怪」冰棒今天在燕巢農會超市公開展售，高科大計畫主持人蔡匡忠、燕巢農會理事長莊璨隆與市府農業局技正陳瑩蓮等人到場參加發表會，率先品嘗芭樂冰棒口感。

高科大研發團隊指出，芭樂籽連同果肉當原料，以高達60％果泥製成冰棒，完全不添加防腐劑、人工色素與香料，芭樂清香中帶著酸甜口感，同時滿足民眾想吃水果與冰品的願望。

陳瑩蓮表示，高雄有三大農產品產量占全台之冠，分別為芭樂、棗子與玉荷包荔枝，芭樂很少拿來加工，樂見學術單位加入農產研發，延長燕巢芭樂上架壽命。