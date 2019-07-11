首購族小心！新車「低頭款、低月付」沒有說的陷阱

2019-07-11 15:40 文／ 陳翌函



「蝦米！買輛新車頭款只需付1.5萬～10萬，而且買車第一年月付額不到4千元，怎麼那麼好康？」這是許多首購族看見新車促銷專案時的反應，但「巷仔內」的專家提醒首購族，藏在低頭款與首年低月付的背後，可能是業務沒有說出口的「階梯式高月付」車貸陷阱。

小心！低頭款、首年低月付的車貸陷阱無論你是進入職場2~3年的社會新鮮人，為了通勤方便希望買輛乘坐舒適、配有智慧科技的中小型車款，還是想寵愛自己的單身白領女，不希望上下班時段總是塞在擁擠乘客中，一不小心還可能遇到鹹豬手而準備買輛兼具舒適與安全的中小型車款，或是新婚小家庭期盼在有限的預算下，買輛車內空間大、安全配備齊全、能載著家人暢遊全台各地的中小型車款。

不難看出，許多人的第一輛車都是中小型車款，也許剛好車型適合台灣多巷弄的特性，但更多人是考量手中現金和有限的買車預算，因而促使車商推出「低頭款」與「首年低月付」之促銷專案，看似正中首購族下懷，實際上卻可能藏著業務沒有說出口的車貸陷阱─階梯式的高月付。

所謂的「階梯式的高月付」，就是當你度過首年低月付的開心時光後，從第２年開始你將面對4~6％高利率、2~6倍的高月付和長達6~7年的繳款期數；換句話說，每個月你付出的金額，除了支付這輛車子的價格，還包括利息錢，可是當繳款期數越長、利率越高，利息錢就繳得越多。這樣，你還覺得是好康嗎？

甚至，有些「低頭款、低月付、貸款期不長」的促銷專案，還可能衍生最後一筆超高額的結清款項；因為當車貸期數走完後，你卻只付了一半車款，最後一筆自然要將剩餘款項結清，意味著你必須一次支付數十萬元。

此外，促銷專案中還有主打「零利率」的車貸方案，但該方案的貸款總額不高，頂多只有24萬~30萬元不等，比較適合有充裕現金流的消費者。

【對照表】

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「免費開半年」與「低頭款、首年低月付」有何不同？今年，素有國產最暢銷中小型掀背車之稱的NISSAN TIIDA在七月祭出「免費開半年分期方案」，其訴求是：前半年月付0元免費開、最低2.99%的低利率、56期的低期數和均月付10,808元之付款方式，一上路旋即吸引眾多首購族詢問。

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NISSAN表示，「免費開半年」方案與「低頭款、首年低月付」不同，他們的出發點是希望讓首購族擁有更優惠、更輕鬆的車貸選擇，而能同時保有良好的生活品質。

為鼓勵首購族七月入主TIIDA，除了「免費開半年」方案外，NISSAN TIIDA還推出購買旗艦版享「降價6千」，再升級「AVM360〫環景影像系統」之超值優惠，以及再享全車系「先開一夏」優惠活動，內容包括：2次免費定保、3萬元配件金、4片PM2.5濾網、5年竊盜險、6大系統8年無限里程延長保固、政府舊換新補助優先領等。

TIIDA 19年式三大升級亮點：安全、舒適與智慧科技「魔術大空間」是許多消費者認識NISSAN TIIDA的第一印象，亦是NISSAN TIIDA奠定國產同級掀背車霸主地位的其中一項優勢，但今年NISSAN TIIDA 19年式除了延續魔術大空間外，安全無顧慮、舒適超級距和智慧科技大滿意則成為升級＂新＂亮點。

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19年式全方位升級的安全配備，最令人拍手叫好。除了將6 SRS輔助氣囊、VDC車身動態穩定系統、TCS循跡防滑系統、HSA上坡輔助系統等作為全車系標配外，旗艦版以上亦同步升級了BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DOA車門開啟警示系統，並提供AVM 360°環景影像監控系統與錄影功能可選，加上原有的Zone Body超剛性安全車身，不僅再次強化車身、車身底部和C柱，還有將撞擊力道分散吸收之緩衝區設計，幾乎完勝同級車的安全水平。

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提到TIIDA的舒適性，就會讓人想到它的3D超體感紓壓皮椅，向來是緩解駕駛與乘客久坐後身體僵硬且疲勞的利器。而19年式為了再升級舒適性，導入全新DSS懸吊穩定系統，大幅提升高速過彎的穩定性，還能抑制不平路面所引起的彈跳，進而減緩乘坐的不適感；另再導入多2倍的隔音料件，以降低高速行駛時的車室噪音。

最後是現代人不能沒有的「智慧科技」。TIIDA與Panasonic攜手合作，導入「X-Media+」智慧影音多媒體系統，搭載直覺性操作介面的8吋超大HD畫質螢幕，同時內建支援IOS與Android兩大手機系統的「NISSAN Play」和「Apple CarPlay」，既可整合導航、音樂、通訊和四輪胎壓顯示等功能，車主也能透過Siri進行語音操作，讓智慧生活在行駛間也不間斷。

七月入主TIIDA，享免費開半年＋6大優惠對於預算或現金流有限的購車族來說，安全配備和CP值是很重要購車考量。而NISSAN TIIDA 19年式的大空間、安全配備齊全、舒適升級和智慧科技隨行均能滿足首購族的需求，加上只要於七月入主TIIDA，還能享「免費開半年」方案和「先開一夏」之6大優惠活動；選擇旗艦版，還另有「降價6千」，再升級「AVM360環景影像系統」，堪稱是專為首購族所量身訂製的超值專案。