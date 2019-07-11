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兩岸四城「遷臺歷史記憶巡展」韓國瑜：歲月故事說不完

2019-07-11 15:23聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」首場，今天在高雄市大東文化藝術中心揭幕。高雄市長韓國瑜表示，兩岸故事說不完，台灣有閩南、客家、原住民、眷村與新住民等五種文化交織，身為台灣人，以擁有多元文化自豪。

「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」由高雄、上海、臺北、福州四城文化主管單位，與財團法人沈春池文教基金會共同主辦。高雄場從7月28日在大東文化藝術中心展出，以「遷臺歷史記憶庫」的人物影音及典藏文物為主題，結合互動科技與新媒體藝術，打造「漂移時光」、「遷臺映像」、「落地成家」、「我的傳家寶」四大展區。

開幕儀式由作家蔡詩萍主持，沈春池文教基金會董事長沈慶京表示，兩岸故事隨著歲月保存下來，是大時代裡的回憶。今天出席參與口述歷史拍攝的受訪見證者，包括：前總統嚴家淦公子嚴雋泰、作家朱國珍、資深藝人劉尚謙、義送逾百位老兵骨灰歸葬故里的傳奇律師高秉涵，他們以生命故事追憶兩岸漂移時光。

除了以數位技術結合真實經驗的影音紀錄，展場還有著充滿情感的傳家寶，像是承載時代記憶的母親裹腳鞋、戒嚴時期冒險傳遞的兩岸家書、神秘金三角情報員的精巧配件、一級上將胡璉的軍用電話等。

韓國瑜感慨1949年大江大海的歲月，每個人、每個家庭、每個家族都有自己的故事，眷村故事多彩多姿，有歡喜、有憂愁，時代變化劇烈，都是一則則歲月淘洗說不完、道不盡的故事。他大致將台灣歸納為閩南、客家、原住民、外省、新住民五種交織的文化，從鄭成功時期帶來人口結構的改變、1949撤退來台、到現在新住民文化融入的改變，這些前所未有的歷史，讓擁有多元豐富文化的台灣人覺得自豪。

「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」第一站在高雄，即日起至7月28日在大東文化藝術中心展出，活動延伸自2016年調研的「遷臺歷史記憶庫」計畫，至今已收錄超過700名見證人，展覽以多元互動方式，呈現遷臺歷史人物及後代心路歷程。

「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」在大東文化藝術中心展至7月28日。記...
「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」在大東文化藝術中心展至7月28日。記者劉學聖／攝影
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「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」在大東文化藝術中心展至7月28日。記...
「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」在大東文化藝術中心展至7月28日。記者劉學聖／攝影
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「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」，來賓展示充滿歷史情感的傳家寶。記者...
「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」，來賓展示充滿歷史情感的傳家寶。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜表示，兩岸故事說不完。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜表示，兩岸故事說不完。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜
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