開罰無上限！新北食安條例違者按次最高罰10萬

2019-07-11 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市食品安全衛生管理自治條例去年12月正式公告，將在4年內對個別餐飲業者分階段實施，今年年底前供售私立國中小、公私立高中職的餐食業者、連鎖飲冰品及西式速食業者需完成食材資訊登錄；國際觀光旅館附設餐廳揭露負責人與管理衛生人員等營業資訊等，違者可依條例處3千元至10萬元罰鍰，按次開罰，相當於無上限。

新北市副市長陳純敬表示，自治條例包括公有市場營業攤商、到政府機關及500人以上大型職場員工餐廳等32大類業者，將在4年內分階段公告實施，另自治條例規定，若有危害疑慮產品就要在24小時內完成下架，以提升新北市飲食安全。

陳純敬指出，下一階段將公告供售私立國中小、公私立高中職的餐食業者、連鎖飲冰品及西式速食業者規範食材資訊登錄；3星級以上旅館附設餐廳訂定回收銷毀及退貨程序；國際觀光旅館附設餐廳揭露負責人與管理衛生人員等營業資訊；以及肉類、水產加工食品廠強制負責人食安教育訓練，預計12月底前實施完成。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，新北市不同於其他縣市食安自治條例最大亮點是，強制食品業者負責人每年需接受衛生教育訓練，讓食品業者從上到下都能夠清楚食安的重要性，進而保護民眾的健康。

新北市食安自治條例除了明定業者要登錄資訊外，也強制食品業者負責人每年需接受衛生教育訓練、訂定庫存報廢、逾期回收銷毀機制及退貨程序，流向記錄並至少保存2年，以防再次流入供應鏈，並於營業場所明顯處揭露負責人、管理衛生人員及其他營業資訊，違者可罰3000元到10萬元罰鍰，且可按次開罰。