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海洋營隊夜宿彭佳嶼看星空 龜山島住一晚等日出

2019-07-11 15:03聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

海洋委員會舉辦「徜young北海，海巡carry遊」暑期海洋體驗營，為期3天的活動今天結束。學員搭乘海巡艇體驗海巡生活，感受海巡核心任務存在價值，夜宿彭佳嶼行程因海象不佳取消，無法在無光害下欣賞星空，但學員仍如願夜宿龜山島觀看日出，留下難得的回憶。

海洋委員會海巡署北部分署表示，為喚起青年學子對於生態保育認識與支持，今年舉辦第3屆海洋體驗營，主題為「徜young北海，海巡carry遊」，今年首度開放高中職學生參加。

在國立海洋科技博物館、基隆市政府及交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處協助下，第1梯次共15名學員9日出發，今天結束旅程。首日因海象不佳，未能登上彭佳嶼，改成參觀陽明海洋文化藝術館、野柳地質公園及UAV無人機區隊。

海巡署北部分署表示，藉由體驗彭佳嶼及龜山島在地風情及獨有生態，有助培養年輕學子海洋環境維護意識，建立親海、愛海觀念，並在實際遊歷過程中獲取書本無法給予的經驗。

海洋體驗營學員搭乘海巡艇體驗北方三島海域風光，行程安排分別登上彭佳嶼及龜山島，揭開北方島嶼神秘面紗，並夜宿島上更能深度體驗海巡及離島生活，認知海巡核心任務存在價值。

學員在完成98.6浬航程後，獲頒「巡航登島證明書」，北部分署希望藉由營隊推廣海洋教育，共同關心海洋議題，親近海洋，永續發展。第2梯次本月23日出發，如果海象許可將帶學員分別登上彭佳嶼和龜山島。

海巡署北部分署舉辦海洋體驗營，帶領學員搭乘海巡艇體驗北方三島海域風光，並登上彭佳...
海巡署北部分署舉辦海洋體驗營，帶領學員搭乘海巡艇體驗北方三島海域風光，並登上彭佳嶼及龜山島。圖／海巡署北部分署提供
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海巡署北部分署舉辦海洋體驗營，帶領學員搭乘海巡艇體驗北方三島海域風光，並登上彭佳...
海巡署北部分署舉辦海洋體驗營，帶領學員搭乘海巡艇體驗北方三島海域風光，並登上彭佳嶼及龜山島。圖／海巡署北部分署提供
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海巡署龜山島基隆
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