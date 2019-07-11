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台中空品改善因降雨多？中市府舉數據反駁

2019-07-11 15:01聯合報 記者余采瀅╱即時報導

中台灣最近空氣品質不錯，不僅天空可見藍天白雲，抬頭甚至可見玉山。但有網友認為今年台中空汙改善，主因是降雨較往年多，台中市府環保局提出客觀數據反駁表示，台中105年上半年累計降雨天數相較104年同期增加32天，PM2.5平均值改善僅0.7微克；而今年上半年降雨天數相較去年同期僅增加20天，但PM2.5平均值改善卻高達2.2微克，顯示新市府上任後，改善空汙展現初步成果。

環保局指出，空品確實受氣候影響，但根據環保署空品監測數據，台中104年上半年累計降雨天數48天，105年同期累計80天，降雨天數增加32天；但104年上半年PM2.5濃度平均值24.1微克，105年上半年PM2.5濃度平均值為23.4微克，僅改善0.7微克。

而107年上半年累計降雨天數為41天，今年同期累計61天，降雨天數增加20天，107年上半年PM2.5濃度平均值為20.9微克，今年上半年PM2.5濃度平均值降至18.7微克，改善2.2微克，舉下雨天數更多的105年空品改善數據來看，該年僅改善0.7微克，顯示控制雨天變數後，台中今年的空品確實明顯改善，且非僅受降雨等氣候條件影響，主要是針對重大汙染源管制改善的成果。

環保局表示，針對中部最大汙染源中火，新市府團隊上任後針對空品預報機制進行調整，據此提前要求台電提前降載減排，日前更查獲中火放流水超標，累計裁罰金額達約2602萬元。此外，也要求中火明年起減煤4成，空汙季期間減5部機組發電，展現對抗空汙的決心。另外，市府也成立港區大型汙染源專案稽查小組，對中龍鋼鐵與各大汙染源展開強力稽查。

移動汙染源方面，市府積極建置大眾運輸路網，推廣綠色低碳交通、增設電動車輛充電站、並廣設空氣品質感測器，及研擬樂活徒步區試辦運行等。今年截至5月底，台中市機車排氣定檢率六都第一名，今年更加碼補助二行程機車及21年以上的4行程機車換購6期4行程機車，截至5月底，台中二行程機車數量已降至8萬5000餘輛，環保署列管的二行程機車淘汰率六都第二，並加碼老舊機車汰換補助。

逸散源方面，環保局加嚴管制營建工程防制效率，統計今年1至5月，針對造成路面汙染的營建工地，已告發處分66處，相較去年同期增加22件，增加比例達4成。另也加強河川公有地聯合稽查，有效減少揚塵汙染，並持續推動環保祭祀。

台中天空近期可見藍天白雲，但有網友認為今年台中空汙改善，主因是降雨較往年多。圖／...
台中天空近期可見藍天白雲，但有網友認為今年台中空汙改善，主因是降雨較往年多。圖／台中市政府提供
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PM2.5空氣品質台中市
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