影／躺著看電影 高跟鞋教堂園區天幕影院免費看14天

2019-07-11 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



「你體驗過躺著看電影滋味嗎?」承租觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處-嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂園區的彝璋文創顧問公司，投資逾千萬元費時半年，在園區打造大型圓頂天幕劇院，今天起到14日免費開放遊客體驗。

縣長翁章梁、雲嘉南濱管理處長徐振能、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑等來賓，搶先體驗躺在天幕戲院平台上，觀賞360度天幕投影的科幻、深海及大自然奇幻美景影片，感到新奇有趣； 翁章梁說，縣府計畫推動軸帶觀光，布袋昔日有「小上海」稱譽，有了天幕劇院，變成「燦爛夜布袋」，讓遊客夜間有好玩去處，天幕劇院外觀如同「小巨蛋。」

高跟鞋教堂園區最近在搜尋地圖空照圖，增多一座白色圓形建築，彝璋文創營運總監蔡佳翰說，配合雲嘉南濱管理處推動濱海線觀光發展，縣府啟動布袋夜間觀光推動計畫，投資重金建置大型圓頂天幕劇院，提供遊客視聽饗宴。包含360度天幕投影、300吋P3精細畫質LED大屏幕、搭配美國大廠燈光音響， 今天上午熱鬧開幕，每場次人數限制70人，詳情可上高跟鞋教堂粉絲專業查詢。

未來天幕劇院將可提供會議、婚宴、藝文表演等活動場地，同時設計原音原影MV伴唱系統，規畫夜間以購票入場方式，提供布袋居民及遊客夜晚娛樂紓壓好去處。