為陸蟹讓路 台26縣省道這路段17日起交通管制

2019-07-11 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



墾丁國家公園香蕉灣至砂島路段為陸蟹重要棲息地，每年7至10月公路總局在這一段路段還會實施交通管制，為陸蟹讓出一條安全的路。本報資料照片 分享 facebook 陸蟹媽媽又要過馬路了！墾丁國家公園香蕉灣至砂島路段為陸蟹重要棲息地，每年7至10月間棲息於海岸林的抱卵母蟹，須穿越省道台26線降海釋幼。為保護母蟹安全過馬路，公路總局第三區養護工程處楓港工務段將於本月17日起分四個時段，在台26線省道39.5k至41.5k共2公里的路段進行交通管制，公路總局呼籲用路人為陸蟹讓出一條安全的路。

公路總局第三區工程處楓港工務段表示，管制時間配合分別是7月17至19日、8月15至17日、9月13至15日的晚上6時30分至8時30分；10月13至15日的管制時間是晚上6時至8時。每梯次會從四線道縮減為二線道（雙向各縮減外側車道），且於管制時段內將採每封路10分鐘後開放內線車道通行10分鐘，並設有前導車引導車流減速，以供母蟹順利穿越道路。

每年7到10月、農曆月圓夜期間，是墾丁海岸林陸蟹從山側到海側產卵的熱門時段，過去沒有保護的時候，每天清晨馬路上總會多了許多被車子輾壓過的「蟹餅」，如果每隻死亡母蟹都帶著約10萬隻小寶寶，代表10幾萬生命的消失。

為了減少路殺，墾丁國家公園管理處多年前就開始配合陸蟹上路時間，實施交通管制，民國102年起更直接改由公路總局第三區工程處執行，這也是全國唯一為陸蟹讓路管制的路段，同時也是唯一設有「陸蟹出沒、減速慢行」的標誌，多年宣導下來，很多遊客都覺得特別有意義。