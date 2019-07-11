匈牙利藝術家用透明的方式 重現曾有甘蔗香的舊澡堂

2019-07-11 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市文化局邀請匈牙利的藝術家托馬斯‧史維特（Tamás SZVET）至總爺藝文中心駐村創作。他無意中在一處大樹下發現糖廠建築物的地基，訪談得知是早年的澡堂，他以漆紅的鋼筋為素材，在遺址上創作名為「根基」的立體建築。96歲老員工黃志旭今應邀出席，他回憶說，當年洗澡水還散發淡淡的甘蔗香味。

托馬斯在駐村期間，著重總爺古蹟建築的踏查，他瀏覽圖書館中有關台南、麻豆、糖廠的史料照片，探訪附近的居民，無意間在總爺園區靠近興中路旁的一棵大樹下，找到糖廠遺留的建物地基，從附近居民得知，該處曾是明治製糖株式會社員工宿舍的澡堂舊址。

托馬斯循著地上遺留的磚瓦，仿造創建居民舊時生活回憶的意念，打造一間透明的公共澡堂。托瑪斯說，「我没見過以前澡堂的模樣，是由收集的資料及想像創作了這個作品，希望喚起總爺糖廠故人們對這裡的記憶。」有些重要的文化資產雖然不見了，但意象化後可以讓現代人更有想像的空間。

「根基」用鮮紅色的鋼筋圍繞著舊地基殘骸矗立而上，呈現線條交錯的美感，鐵件象徵工業化的歷史，紅漆則傳達出和平、連結以及良好關係的建立。托馬斯在作品兩側設置出入口，並用焊接的方式重新連接新鋼筋與舊地基的鐵件，讓作品穩固矗立。

策展人龔卓軍表示，這棟房子如果是實體存在，不會看到大樹，不會感受到有風，不會有這些色彩。在藝術家沒有告知前，他們根本沒有注意地上有地基；透過這麼微小的發現，把過去的歷史和當代的感性做一個融通，變成透明的澡堂。

他說，台南市有非常多的文化資產，如何運用當代的感性，讓大家都可以在這個空間自由的流動穿梭重新感受，過去的歷史不會太厚重，會變得比較輕巧，又可以和現在的自然環境融合在一起。