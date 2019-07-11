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八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

洪泰雄減肥出師 開班傳授健康減重營養管理

2019-07-11 14:26聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

還記得天天一蘋果成功甩肉17公斤的台大註冊組主任洪泰雄嗎？他要用自身的減肥經驗開課了， 《洪泰雄老師減重人生系列》~吃對食物，享受健康~「飲食自覺與營養管理研習班」8月15日開始上課， 歡迎想減重、對營養知識有興趣了解及想健康過一生者參加。

課程內容如下：

1.認識食物營養與健康關係。

2.了解國民飲食指南六大基本食物的內容及應用攝取的份量與熱量

3.認識食物消化吸收的原理與營養素形成的方式

4.了解六大營養素的功能與效益

5.如何自我體重管理

6.35921飲食原則對健康瘦身的魅力

7.你不可不知的營養生理知識

8.如何透過飲食治療三高的慢性病

9.如果透過飲食讓自己精神、體力及頭腦思慮清晰

10.健康的飲食方式讓自己遠離焦慮、情緒不佳情形

招生對象：凡想減重、對營養知識有興趣了解及想健康過一生者皆可參加

上課時間：8/15-9/26，每週四晚上6:30-9:30(9/5停課乙次)共計6周

費 用：7000元 (於7/31前完成報名手續享早鳥優惠價6,500元)另贈洪泰雄老師著作~代謝平衡，健康瘦身(定價$380)

開班人數：20人

課程地點：台北市中正區忠孝西路一段50號17樓之12教室

請洽：古主任

電話：(02)2361-6663轉8309

電子郵件：0501@tfb.org.tw

Line Id : @ouo4135j

台大註冊組主任洪泰雄即將用自身減肥經驗開課， 歡迎想減重、對營養知識有興趣了解及...
台大註冊組主任洪泰雄即將用自身減肥經驗開課， 歡迎想減重、對營養知識有興趣了解及想健康過一生者參加。 圖／本報資料照片
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