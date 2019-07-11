洪泰雄減肥出師 開班傳授健康減重營養管理
還記得天天一蘋果成功甩肉17公斤的台大註冊組主任洪泰雄嗎？他要用自身的減肥經驗開課了， 《洪泰雄老師減重人生系列》~吃對食物，享受健康~「飲食自覺與營養管理研習班」8月15日開始上課， 歡迎想減重、對營養知識有興趣了解及想健康過一生者參加。
課程內容如下：
1.認識食物營養與健康關係。
2.了解國民飲食指南六大基本食物的內容及應用攝取的份量與熱量
3.認識食物消化吸收的原理與營養素形成的方式
4.了解六大營養素的功能與效益
5.如何自我體重管理
6.35921飲食原則對健康瘦身的魅力
7.你不可不知的營養生理知識
8.如何透過飲食治療三高的慢性病
9.如果透過飲食讓自己精神、體力及頭腦思慮清晰
10.健康的飲食方式讓自己遠離焦慮、情緒不佳情形
招生對象：凡想減重、對營養知識有興趣了解及想健康過一生者皆可參加
上課時間：8/15-9/26，每週四晚上6:30-9:30(9/5停課乙次)共計6周
費 用：7000元 (於7/31前完成報名手續享早鳥優惠價6,500元)另贈洪泰雄老師著作~代謝平衡，健康瘦身(定價$380)
開班人數：20人
課程地點：台北市中正區忠孝西路一段50號17樓之12教室
請洽：古主任
電話：(02)2361-6663轉8309
電子郵件：0501@tfb.org.tw
Line Id : @ouo4135j
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