韓國辣雞麵靠網路吃辣挑戰 7年內熱銷全球76國

2019-07-26 08:12 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝編輯部】

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韓國三養食品（SamYang Foods）所推出的系列「辣雞麵」大概讓許多人又愛又恨，雖然辣翻天卻又好吃。1961年創立的三養食品憑藉辣雞麵，創造出全新的鼎盛時期！在2019年7月正式宣佈，推出7年來，全球熱銷超過1兆韓元（約287億新台幣），累積銷售18億袋！

三養食品表示，從2012年4月開始銷售辣雞麵以來，剛開始的年銷售額僅75億韓元（約2.15億新台幣），在2016正式突破1千億韓元（約28億新台幣），2018年更達到2825億韓元（約81億新台幣）！到底是什麼原因讓辣雞麵系列可以成長得如此快速？就得從它到底有多辣開始說起了。

看準辣的成癮性！沒有最辣只有更辣

史高維爾辣度單位（Scoville Heat Unit，SHU）相信是愛吃辣的人士不陌生的名詞。這是度量辣椒素（Capsaicin）含量的一項指標，數字越高就表示越辣。辣雞麵最經典的口味就有4404的SHU指數——另一款台灣人熟悉的韓國農心「辛拉麵」辣度只有1320，而4404的辣度還不是最辣的。

辣雞麵系列以明確的「辣」作為主軸，看準的就是消費者對於「辣的成癮性」，推出的新品一個比一個還辣。2019年為了慶祝7週年，辣雞麵就推出了系列中有史以來最辣的限量版「Mini超辣辣雞麵」，號稱辣度高達12000SHU！即使辣度遠遠超過許多人可以承受的範圍，卻仍舊在短短1個月內就銷售了100萬袋。

三養食品行銷經理朴正錫曾經對媒體表示，一開始開發辣雞麵，瞄準的是韓國愛吃辣的小眾市場。為什麼演變到今天，會成為在全球76個國家熱賣的品牌呢？辣雞麵的案例讓我們再一次見識到網路的力量。

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辣雞麵系列以明確的「辣」作為主軸，看準的就是消費者對於「辣的成癮性」。（圖片來源：三養食品官網）

辣到引發社群挑戰！網路傳播力驚人！

2014年，YouTube上有位在韓國生活的英國人，上傳了一段自己挑戰吃辣雞麵的影片，被辣到的逼真反應迅速在網路上散播開來，也進而讓許多人注意到這款產品。從2014年開始，世界各國陸陸續續有許多YouTubers開始拍攝影片，挑戰辣雞麵，甚至給挑戰一個名字叫做「辣麵挑戰」（fire noodles challenge）。

這樣的挑戰風氣並非曇花一現，實際上直到現在，在YouTube或社群上仍不時可以看到這類型的影片。三養食品看準這樣的風氣，每年推出不同辣度的新品，刺激人們不斷拍片嘗試，形成最好的口碑傳播。這些挑戰影片不僅有話題性、強大的傳播力，更刺激了觀看者的好奇心與嘗鮮慾望，進一步刺激了對於辣雞麵的消費。

目前，辣雞麵系列產品在全球76個國家皆有販售，佔據三養食品海外銷售的80%以上，出口產值近年來急劇增長，2018年從2017年的1億美元翻了一倍，出口產值達到2億美元（約62億新台幣）。

積極拓展海外 包括清真市場

早在2014年，辣雞麵就已經取得韓國國內伊斯蘭中央會的清真食品認證（Halal Certification）。2017年，三養食品取得了印尼伊斯蘭宗教理事會（MUI）核發的印尼清真認證標章，是韓國第一家取得此認證的速食麵業者。2018年時，又再度獲得阿拉伯聯合酋長國標準和計量局（ESMA）的清真認證。眾多清真認證的取得，讓辣雞麵系列更可以搶佔消費潛力大的東南亞與清真市場。

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【參考資料】

●삼양식품 불닭브랜드, 누적매출 1조원 돌파

●Samyang Foods’ Buldak super-hot recipe sets 1-trillion-won sales milestone

●Ramen expansion: Korea’s Samyang Foods ramps up overseas investment