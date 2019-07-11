小心！國外買葛花等食品回台當中藥 上網賣恐觸法

2019-07-11 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



很多人從國外買視為食品的蒺藜、淫羊藿、纈草根、含葛花等成分的膠囊錠產品，吃不完上網拍賣，沒想到在國內這些產品被視為中藥，上網販售竟觸法。台中市食安處統計，今年上半年，共有30人從國外購買，或朋友出國送的，吃不完上網販售，依違反藥事法規定裁罰3萬元到200萬元，最重可判10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，提醒民眾切勿觸法。

食安處說明，蒺藜、淫羊藿、纈草根、含葛花等成分的膠囊錠產品，宣稱具有補腎強筋骨、舒眠及降糖降脂功效。有民眾從國外知名購物網站購買進口纈草根產品希望幫助睡眠，因國外將該類產品歸類為食品，因此一口氣買了不少，除自用外，還上網販售，結果遭到檢舉，經食安處查辦後依違反「藥事法」相關規定裁處3萬元。

食安處指出，蒺藜、淫羊藿、含葛花等，經衛生福利部函釋，上述產品成分皆為台灣中藥藥典的中藥材，如製成膠囊，也應以中藥管理，一般民眾不可販售。另外，民眾自國外購買或攜帶中藥材回國內，應遵守入境旅客攜帶自用藥物限量規定，中藥材每種至多攜帶1公斤，合計不得超過12種；而中藥成藥每種最多12瓶(盒)，以總數不得超過36瓶(盒)為限；如預期購買藥物超出限量規定，應事前向食藥署申請進口同意。

此外，購買藥品未經審查也無明確標示，不僅不保證藥品品質及安全，若使用未經許可的藥品，發生藥害時也不能申請藥害救濟。