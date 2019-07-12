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芒果長黑斑變得更甜、更搶手？是真有其事還是鬼扯！

2019-07-12 10:00聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝蔡幸儒】

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近日在網路上流傳一則三立新聞以「芒果、香蕉長黑點就壞了？專家曝反轉真相：變更貴、更好吃」為題的新聞，文中提及，芒果在表皮變黑、產生黑點後，除了更加香甜外，價格也會跟著水漲船高！但究竟芒果上的黑斑是怎麼來的？長了黑斑的芒果真的會變得更甜、更加搶手嗎？

芒果黑斑怎麼來？

芒果栽培時除了有許多介殼蟲類、東方果實蠅、薊馬、芒果蛾會啃食芒果造成的蟲害外，亦有許多由真菌或細菌所感染所帶來的病害，其中芒果的黑斑病與炭疽病便是我們常見容易在芒果果實上造成點狀、塊狀黑斑的主要原因。

造成黑斑的原因之一：芒果黑斑病

芒果黑斑病是芒果細菌性病害的一種，許多農友又稱之為「臭頭病」，受感染之芒果果實會有凸起之病斑出現，並會漸漸轉黑，呈現黑色凸起粗糙之外表皮，後期病斑處更可能會有龜裂流膠的現象。

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感染黑斑病之芒果，表面有明顯黑色凸起斑塊，且有龜裂現象。（圖片來源：台南區農業改良場臉書專頁）

造成黑斑的原因之二：芒果炭疽病

芒果炭疽病是芒果真菌性病害的一種，受感染之芒果果實，初期會有紅褐色斑點，之後漸漸擴大形成黑色圓形凹陷病斑，真菌入侵果肉後會使得芒果易腐敗、較不耐儲運。

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感染炭疽病之芒果表面出現黑色凹陷之病斑（右）。（圖片來源：台南區農業改良場官網）

而除了以上這兩種主要會造成芒果黑斑，芒果的「蒂腐病」也會造成芒果在蒂頭附近會有水浸狀的斑出現。

長黑斑的芒果不僅更甜價格還更好？

而除了上述兩種疫病所產生的黑斑外，雖然碰傷同樣會使得芒果出現較部分區塊顏色較深、質地較軟的狀況，但一般碰傷的斑塊與芒果疫病所呈現的外觀還是不太相同。

而根據中國生產力中心外聘顧問、農業經濟專家黃文弘也表示，這些造成黑斑的細菌或真菌主要是以果實中的糖分作為營養來源，因此當芒果漸漸成熟、糖分含量上升時，這些菌自然也會長得比較好。因此，並不是因為長了黑斑所以比較甜，而是因為比較甜所以黑斑長得更好！

台大園藝系畢業、致力推廣本土果醬的「在欉紅」創辦人林哲豪也補充說到，炭疽病的形成與會促使果實成熟的乙烯氣體有關， 因此其雖然與水果成熟程度有正向相關性，但卻非品質或賣相的指標。成熟的最末期（或說是過熟）黑斑的型態一定最為旺盛，但也可能會因糖分的過度利用，反而使得糖度下降。此外也因為儲架壽命較短，在市場上的價格也會較低。

黑斑芒果能不能吃？

而黃文弘也提到，雖然長了黑斑的芒果可能賣相較差，但一般在少量黑斑出現的前期階段，割除掉黑斑部位還是可以安心食用！不過若是有大片黑斑且已腐敗深入到果肉的情形，那也請各位惜食的消費者放下你手上的芒果，珍惜一下自己的身體和台灣的醫療資源！

最後林哲豪也表示，黑斑病或炭疽病僅對水果有礙，大可安心食用，唯受炭疽感染的芒果果實，可能會因皮表的抵抗力下降，而易沾染外部黴菌，同樣建議盡快享用，不宜再拖延儲放！

【延伸閱讀】

芒果控必看！6大指標教你辨別「好芒果」

水果又大又甜的秘密－作物育種的學問

人工催熟的水果到底能不能吃？

【參考資料】

芒果黑斑病易於雨季傳播，臺南區農改場提醒農友注意-台南農業改良場

芒果有害生物選別手冊 - 動植物防疫檢疫局

芒果
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