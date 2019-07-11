草莓、藍莓健康的秘密，讓營養師告訴你！

2019-07-11 14:49 聯合新聞網 食力Foodnext



【採訪·撰文＝編輯部】

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各種清爽、酸甜的莓果，很對夏天的胃！草莓、藍莓更是很多小朋友喜歡的水果，但莓果除了好吃，也蘊含了很多健康的秘密！灃食公益飲食文化教育基金會2019年6月26日舉辦「頭腦需要的營養一次告訴你」良食脈動講座，邀請營養師李婉萍，帶你了解如何透過吃莓果，補充身體發展所需的營養素！

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營養師李婉萍，帶聽眾了解草莓、藍莓對於身體發展的好處。（圖片來源：灃食公益飲食文化教育基金會提供）

草莓富含葉酸能夠調節慢性病風險！

草莓可不是好吃而已，其實它的好處更多！草莓含有豐富的葉酸，對於懷孕的女性、降低罹患癌症、心血管疾病是很好的營養補充來源，另外也富含了高量的維生素C。

那到底要吃到多少才會達到人體所需的營養素含量呢？李婉萍說道「6顆中型草莓就能達到成年人一天維生素C的需求、約10顆就可以滿足一天葉酸需求量的50％。」

李婉萍也整理了國外關於草莓好處的研究文獻，其中確定能夠影響身體機能的好處有：抗氧化（抑制或控制DNA的氧化損傷）、心臟保護（降低心肌梗塞發生率）、抗代謝症候群（增強免疫反應、維持餐後血糖穩定）、抗癌（降低頭、頸、食道癌）、神經保護（預防氧化壓力、延緩認知能力下降）。

小小一顆鮮紅的草莓，不只是好吃，原來只要簡單攝食，就能夠達到營養補充、增加身體機能的目的！

吃藍莓不只補充膳食纖維，更能增加大腦健康

藍莓小巧可愛，甜甜的滋味也是許多人喜歡的水果，美國甚至將7月定為「藍莓月」。

李婉萍以市售一盒約125公克（1.25份）的藍莓為例，「1盒的藍莓就等於3碗煮熟的高麗菜的膳食纖維含量！」藍莓沒有粗糙的纖維，但它的纖維含量卻能高出高麗菜許多！

對於兒童的腦部健康，李婉萍也提到國外的研究試驗顯示，食用藍莓後，表現增強的記憶力，也增加了正面的情緒。而強烈運動後，身體其實會產生很多自由基，試驗結果顯示運動前增加藍莓的攝取可以減少氧化反應並且增加抗炎細胞因子，「因此強烈運動後最好食用含有抗氧化的水果，幫助清除自由基。」

其實不同的水果有不同的營養價值，應避免只為了單一功效而食用單一的水果，多樣化的攝取才能全方位的補充好的營養成分！

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