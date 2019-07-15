喝個飲料心好累？木瓜牛乳放久變苦還結塊是為啥

2019-07-15 08:36 聯合新聞網 食力Foodnext



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【撰文＝蔡幸儒】

夏日就是該來杯冰涼的果汁，但不知道大家是否有在家現打過「木瓜牛奶」的經驗？新鮮現打的木瓜牛奶太大杯喝不完，不管放在室溫下或是進冰箱放久了就會變得苦苦的，此外整杯木瓜牛奶也會變得跟奶酪一樣開始凝固結塊！

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不管放在室溫下或是進冰箱放久了就會變苦，此外整杯木瓜牛奶也會變得跟奶酪一樣開始凝固結塊！

木瓜裡居然有這酵素 還能讓肉變得更嫩？

在木瓜及鳳梨中常含有許多蛋白質分解酵素，可透過剪切蛋白質的胜肽鍵藉以將蛋白質分解，因此在目前許多餐廳所販售的牛排、肉片上也很常利用以木瓜酵素、鳳梨酵素為主要成分的嫩精產品來將較硬的肉纖維切斷，以達到嫩化的效果。但當這樣的蛋白質分解酵素成分遇到牛乳又會有什麼奇妙變化呢？

木瓜酵素＋牛乳酪蛋白＝苦澀與凝固 木瓜裡居然有這酵素 還能讓肉變得更嫩？

牛乳中所含有的蛋白質含量平均在3%以上，其中主要包含乳清蛋白與酪蛋白2種，而酪蛋白更佔總蛋白量的80%之多。但當牛乳中的酪蛋白與木瓜中的蛋白質分解酵素相遇時，便容易將酪蛋白分解為具有苦味的胜肽分子，而造成木瓜牛奶放久後主要的不良風味來源。

此外，根據臺灣大學動科所暨食科所名譽教授林慶文說法，當酪蛋白在pH5.4以下環境便會開始凝固，在pH4.6等電點以下甚至可能會完全凝固沈澱。因此與木瓜、檸檬、橘子這些pH值低的果汁混合時便容易產生「酸凝酪」的現象。而木瓜中的木瓜凝乳酵素也會透過酵素反應將牛乳中的κ-酪蛋白分解為疏水性副κ-酪蛋白，促使酪蛋白結構改變而形成凝乳狀！

然而，放久的木瓜牛奶變苦雖然可能讓你難以下嚥，但其實並不算是壞掉。不過木瓜牛奶畢竟算是乳製品，若在常溫之下放太久，仍可能導致細菌滋生！因此也提醒各位，現打的果汁當然還是現喝最好啊！

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參考資料

▶認識牛乳（一）-行政院農委會畜產試驗所新竹分所