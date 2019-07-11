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影／AI篩選優良豬 出生7天就能從基因數據判斷

2019-07-11 13:29聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

生物科技公司基龍米克斯與國研院國網中心合作，運用AI篩選豬隻，小豬出生7天即可判斷是否為優良種。基龍米克斯去年提出「全基因機器學習關聯行分析法開發種豬性能檢定技術專案」，用全基因定序及基因型鑑定方式，完成2500頭豬的檢定及定序工作，並找到最新的6萬個基因型單鹼基位點 ，來協助比對每個新生豬隻的遺傳信息。

國研院說，基龍米克斯運用國研院國網中心打造的AI雲端平台「台灣計算雲」（Taiwan Computing Cloud），以全基因定序、分子檢測技術及數量化遺傳分析資訊，高速演算大量基因資料。這項技術不僅建立了種豬分子育種分析技術，更進一步透過機器學習和AI推論，加快育種速度並降低成本，也同時保存優良種源基因，協助台灣精準農業發展和產業升級。

基龍米克斯董事長游卓遠表示，農業最大的問題在於不能精準預測產期、生長狀況、環境變化和疾病發生，在科技的時代運用電腦選豬仔，擺脫農業不可預測性的困境，是必然發展的趨勢。這項技術也可複製應用到其他農業產品，不只降低損失和風險，更提升產值和國際競爭力。

游卓遠說，傳統篩選種豬的作法，是由畜牧場老師傅或豬農用肉眼判定豬齡3個月以上的小豬，看其外觀特性與生長情形；或使用單基因3~9個標記檢測方式，來逐隻逐期的檢定和分類。基龍米克斯將「種豬繁殖性能檢定」方式翻轉革新，從單基因的「檢定現況」進階成全基因的「預測未來」，出生7天的小豬即可被確認是否能成為優良種豬。

國研院國網中心史曉斌主任表示，台灣計算雲平台可大幅提高運算效率，將過往需要以年計算的時間，縮短成不到10天，讓許多過去做不到的事情現在變為可能。TWCC平台除提供快速運算能力、大量儲存空間及安全的網路外，還整合國內各界發展之AI程式與工具，以及國內外重要資料集，期以豐沛的資源推動更多尖端前沿的科技研究，協助產業應用落地生根。

基龍米克斯與國網中心合作，用AI篩選豬隻，小豬出生7天即可判斷是否為優良種。圖／...
基龍米克斯與國網中心合作，用AI篩選豬隻，小豬出生7天即可判斷是否為優良種。圖／國研院提供
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基因AI機器學習
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