進室內躲雷擊 氣象局對新北、宜蘭六區示警

2019-07-11 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局對新北五區、宜蘭頭城發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

示警區域：

新北市／瑞芳區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區