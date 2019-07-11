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進室內躲雷擊 氣象局對新北、宜蘭六區示警

2019-07-11 12:47聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局對新北五區、宜蘭頭城發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

示警區域：

新北市／瑞芳區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮

宜蘭縣／頭城鎮

氣象局大雷雨即時訊息。圖／氣象局提供
氣象局大雷雨即時訊息。圖／氣象局提供
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貢寮氣象局
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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