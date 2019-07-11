去年全台PM2.5 雲嘉南最嚴重

2019-07-11 13:09 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



環保署今天公布107年各縣市PM2.5的年平均值，全台22縣市僅有6縣市達到標準。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

環保署今天公布107年各縣市PM2.5的年平均值，對照環保署訂定的年平均值15（微克／立方公尺）標準，全台22縣市僅有6縣市達到標準；PM2.5最嚴重的前三名分別為雲林縣、嘉義市和台南市，這三個都不是工業區縣市；環保署表示，空汙問題複雜，這三縣市主要是因為位於下風處所致。

環保署擬把懸浮微粒的標準往下修，但PM2.5細懸浮微粒標準還是維持原先的年平均15（微克／立方公尺），近期召開多場空氣品質標準修正公聽會。環團認為，應比照世界衛生組織和先進國家標準加嚴管控，環保署則認為要務實建立標準，四年檢討一次，因為現在的標準，西部地區幾乎都達不到。

環保署公布民國107年、最新統計資料顯示，若以PM2.5年平均值15為標準，全台僅有基隆市（13.2）、台北市（14.4）、台東縣（8.1）、花蓮縣（9.2）、宜蘭縣（10.5）、澎湖縣（14.6）達標。

最嚴重3縣市 可能居下風所致

PM2.5年平均值最嚴重的縣市前三名，則是雲林縣（25）最高，其次是嘉義市（24.5），第三名是台南市（23）。環保署空保處副處長謝炳輝表示，PM2.5除縣市本身汙染排放外，這三縣市可能在下風處，環保署也注意到各縣市空汙會彼此相互影響。