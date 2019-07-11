環境設施不友善 近8成身障者害怕老後生活

2019-07-11 12:36 中央社 台北11日電



伊甸基金會調查顯示，近8成的身心障礙者擔心老後生活品質，尤其是環境不友善和自身健康的惡化。弘道老人福利基金會則提醒，獨居長者的居家安全也應該應受重視。

伊甸基金會日前發布「老後生活想像調查」結果，假設明日就進入老後生活，有65.2%的一般民眾最擔心老後「沒有充足財富可自行規劃運用」；但有超過7成身心障礙者則最擔心老後的「身體健康」。

當詢問對自身老後生活品質的想像，近8成的身心障礙者沒把握，在身體機能快速退化及環境設施不友善等負面因素下，安心變老成為身心障礙朋友遙不可及的夢想。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉表示，對身心障礙朋友來說，年紀愈長，對老後生活品質卻愈沒把握。主要因素分別為身體健康狀況變差、經濟及財務因素，以及缺乏照顧。希望民眾支持「無障礙生活計畫」，陪身障者安心變老。

45歲的身障畫家志忠，目前是台北市萬芳啟能中心美藝班的學員，全色盲的他靠著熟背顏色編號，持續創作色彩絢麗、極具特色的電繪及水墨作品，並在萬芳啟能中心的協助下將作品商品化，讓志忠除了從創作獲得成就感與自信，更藉著藝術創作謀生，重新找回人生重心。

隨著志忠年紀漸長，萬芳啟能中心也安排適合的體適能課程，並連結輔具使用、就醫及照護等多元化資源，讓志忠生活沒有後顧之憂。

弘道老人福利基金會也發起弱勢老人好宅修繕計畫。執行長李若綺表示，今年5月間針對505名長輩進行的問卷調查發現，近3年內曾因颱風造成房屋毀損的比例達39.8%。這些房屋毀損的長輩中，有高達42%未進行修繕處理，最大原因是「沒有錢」，加上沒有人可以協助，許多長輩選擇將就過日子。

進一步調查長輩們的屋損情況，發現31.2%的長輩面臨屋子漏水問題，另有13.7%長輩房子有排水不良困境。還有13.2%的長輩面臨更棘手的屋體不牢固問題，單純一點的是門窗毀損，嚴重的則有屋頂或樑柱毀損傾塌的問題。

用電與照明需求則是另一個讓長輩陷入險境的原因，有41.7%的長輩近3年內曾在颱風期間遇到停電，暴風雨夜的黑暗讓許多長輩心驚，卻有28.2%的長輩沒有緊急照明設備。

為讓更多人關注弱勢長者居住問題，弘道和超商合作募款計畫，並推出可愛人氣插畫角色「白白」造型零錢袋，民眾可以免費到全台門市索取，將身上的零錢投入再回捐。