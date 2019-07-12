熟齡肌保養美麗加持 朵茉麗蔻×山本寬齋 時尚大師包裝款 元氣上市

2019-07-12 00:00 文／ 何敏惠



基本4點 2019限量包裝款，內容物：保濕液(120mL)、美活肌精華(30mL)、乳霜20(30g)、保護乳液(100mL)各1瓶，定價10,800元。 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook

來自日本熊本、誕生於1974年的抗老保養專家—再春館製藥所「朵茉麗蔻」，來台已邁入第七年，今年夏天首度邀請時尚大師山本寬齋跨界合作，推出「基本4點2019限量包裝款」，加持熟齡女性元氣與自信。即日起在台絢麗上市！

朵茉麗蔻40多年來以通信販售的獨特商業模式深耕熟齡保養市場，以漢方理念為基礎，加乘現代最新科學研究，透過大自然原料力量，帶給女性美麗與元氣。今夏更與設計大師山本寬齋合作，首度推出以「元氣計畫」為主題的限量包裝組合，以色彩鮮艷的羽毛圖像，象徵保養時的雙手，也如同乘著希望的翅膀一般，滿載讓肌膚變得更美的心願。

再春館製藥所社長西川正明表示，「朵茉麗蔻的品牌精神，就是讓『每日保養』變成積極、樂觀、令人期待的事。於是突破以往樸實的風格，推出多彩繽紛、活力滿載的特別包裝，為每一位女性加油鼓勵。」

「基本4點2019限量包裝款」由山本寬齋親自操刀設計，包括瓶身與特製紙盒都換上新裝，山本寬齋說明，「限定款包裝採用五大色系來代表著孕育生命的大自然，藍色是天空、黃色代表大地、白色是水，而紅色是火、綠色代表風。」繽紛的色彩展現為羽毛圖像，除了提振保養時的亮麗好心情，也呼應朵茉麗蔻的理念，運用大自然恩惠，喚醒肌膚活力。

亞洲時尚保養總監李佑群對於呼應熱情夏日的搶眼包裝，感到驚喜，打開後的紅色基本4點瓶身加上「元氣」二字，將溫暖的感覺透過雙手傳達到肌膚上，在早晚的悉心保養中，不僅肌膚明亮了起來、連心都跟著滿足喜悅，每一天都遇見元氣滿滿、更加多采多姿的自己。

基本4點 2019限量包裝款、僅提供套組販售 限量搶購中。 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook

時尚大師 山本寬齋。 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook

時尚殿堂級大師 山本寬齋第一位將和風美學宣揚至海外的設計師，於1971年首度在倫敦舉辦時裝秀，爾後為音樂奇才大衛鮑伊(David Bowie) 設計舞台服裝，近年來跳脫服裝領域，擔綱眾多藝術活動的推動者，也與精品路易威登(Louis Vuitton)推出聯名設計等，創作能量極為充沛。