影／全台最小案例 3歲男童接受姊姊的糞便移植改善腸疾

2019-07-11 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



便便移植正在全球醫界風行，台灣去年開放特管辦法後，林口長庚前後執行5名案例，其中一名是全台最小的案例，年僅3歲男童。他有反覆性發炎性腸道疾病，腹瀉、血便，沒辦法透過藥物改善，最後接受自己姊姊的糞便移植，植入後，狀況穩定症狀改善，目前雖然僅能針對反覆性困難梭菌感染，未來相信會有更多適應症，林口長庚今也宣布成立「長庚微菌治療中心」及「微菌銀行」。

林口長庚分子感染症醫學研究中心主任、兒童感染科教授邱政洵表示，國際多項研究顯示，腸胃道的菌叢與許多疾病有其關係，若是能將不正常的腸道菌叢，調整成正常腸道菌叢，將可達到治療效果。目前「困難梭菌」被證實治療效果最好，國內也開放其適應症，提供患者新的治療方式。

邱政洵解釋，一般而言，正常人不會出現困難梭菌，主要是患者本身免疫力不佳、本身具有潛在性疾病，需要長期或大量服用抗生素治療後，使腸胃道的菌相改變，此時就容易感染困難梭菌，導致嚴重的腸胃道併發症。

過去在治療困難梭菌，必須要投以抗生素治療，邱政洵說，困難梭菌就是因為服用太多抗生素導致，但過去的治療竟然還是只能使用抗生素，也使其治療效果不佳。但透過微菌叢植入術治療，過去難以治療的困難梭菌，現在的治療效果能達到100％。

目前執行的5名案例中，分別為3歲、5歲、74歲、87歲以及88歲，這5名案例中有3例都是接受親屬的糞便捐贈，有2位沒有親屬的支援，是接受林口長庚的糞便銀行中健康捐贈者的糞便。

邱政洵表示，糞便移植與器官移植不同，糞便是隨時都有，但是要符合捐贈者，需要經過嚴格的審核，包含抽血、檢驗等，且只要有吃「益生菌」就會被剔除，相當嚴格。目前糞便庫中存放3到5個健康捐贈者的糞便，依照美國的建議，1年到1年半內就必須使用完畢，否則就得汰舊換新。