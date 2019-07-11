身上有小焦痂 醫：恐感染恙蟲病 未治療死亡率達6成

2019-07-11 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



一名在外地當兵的24歲陳姓男子，休假返家後有發燒、全身痠痛情形，就醫後醫師發現陳男前胸一處傷口有焦痂，且抽血有肝功能異常情形，經醫師施打抗生素治療後症狀已明顯改善，通報疾管署後確診是恙蟲病。醫生提醒，夏季是恙蟲病好發季節，感染者若未經適當治療，死亡率可高達60%。

台大醫院新竹分院感染科醫師邊建榮表示，恙蟲病不會直接由人傳染給人，它的致病原為恙蟲病立克次體，是被具傳染性的病媒恙蟎幼蟲叮咬時，恙蟲病立克次體經由恙蟎唾液，並透過叮咬部位的傷口進入人體而感染。通常是停留在草叢中的恙蟎，會俟機附著到經過的動物或人類身上叮咬。

恙蟲病的潛伏期6至21天，臨床症狀是突然且持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大，主要特徵是檢視恙蟎叮咬處會出現無痛性的焦痂，一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，並擴散至四肢，數天後消失。有時會併發肺炎或肝功能異常。感染者若未經適當治療，死亡率可高達60%，但經治療後死亡率小於5%。

根據疾管署全國恙蟲病本土病例監測資料指出，國內全年皆有恙蟲病病例發生，往年6至7月會出現一波恙蟲病疫情，依據病管署網站統計，今年截至6月底共累計182例本土確定病例，2018年累計總數384例，以臺東縣、花蓮縣及離島地區病例數較多。

邊建榮提醒，夏季是踏青、露營的出遊高峰，在恙蟲病高風險地區活動時，要避免暴露於恙蟎孳生的草叢環境，到郊區、戶外活動或工作時，建議穿著淺色長袖衣褲。此外，可以在衣物及皮膚裸露部位塗抹衛生福利部核可之防蚊蟲藥劑。離開草叢地區後應儘快沐浴，並換洗全部衣物。