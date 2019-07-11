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朱立倫參觀貓美術館展覽可愛扮貓好萌

2019-07-11 11:27聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

新北市前市長朱立倫上午前往台北花博流行館參觀由聯合數位文創舉辦號的貓•美術館–世界名畫全面喵化展覽，抱著小朋友看喵化名畫，還可愛扮貓。

朱立倫上午前往台北花博流行館參觀由聯合數位文創舉辦號的貓•美術館–世界名畫全面喵...
朱立倫上午前往台北花博流行館參觀由聯合數位文創舉辦號的貓•美術館–世界名畫全面喵化展覽，他抱著小朋友看喵化名畫。記者邱德祥／攝影
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朱立倫上午前往台北花博流行館參觀由聯合數位文創舉辦號的貓•美術館–世界名畫全面喵...
朱立倫上午前往台北花博流行館參觀由聯合數位文創舉辦號的貓•美術館–世界名畫全面喵化展覽，戴起貓帽走入名畫世界。記者邱德祥／攝影
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朱立倫上午前往台北花博流行館參觀由聯合數位文創舉辦號的貓•美術館–世界名畫全面喵...
朱立倫上午前往台北花博流行館參觀由聯合數位文創舉辦號的貓•美術館–世界名畫全面喵化展覽，可愛扮貓。記者邱德祥／攝影
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朱立倫花博
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