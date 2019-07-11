新北公車手機預約下車！15日起29條跨區公車啟用

2019-07-11 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市公車首創「手機預約下車服務」系統，新北市交通局將智慧科技引進公車，乘客上車後只要在APP輸入到站點，到站前手機就會震動及出現訊息，提醒準備下車，並自動亮起下車鈴，指示司機到站停靠，不熟悉公車路線民眾，再也不用慌張，15日起29條跨區幹線公車全面啟用。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，公車內並設置LCD螢幕，顯示行經站牌及預估到站時間，提供車上乘客「即將到達站位」、「各站預約下車狀況」、「預計到達時間」等資訊，讓乘客可快速知道何時到達目的地，且透過預約下車系統，也可避免司機急煞、緊急外切靠站等危險狀況。

林詩欽指出，手機預約下車服務系統將於15日起全面啟用，29條跨區幹線分別為橘5、紅22、藍15、藍22、藍38、57、99、264、624、637、656、667、704、705、706、788、791、795、813、819、849、857、860、862、880、923、936、981、982。

林詩欽表示，民眾可利用公車Wifi下載「Bus+」App，在車上開啟藍牙，點選公車路線、車號及目的地站位，或使用車內鍵盤輸入車內螢幕上的站位序號，即可完成下車預約，公車將到站前，手機便會震動及出現訊息提醒準備下車，並自動亮起下車鈴，指示公車司機到站停靠。