北太平洋鮪類及類鮪類國際科學委員會 今在台北召開

2019-07-11 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



第19屆「北太平洋鮪類及類鮪類國際科學委員會」（簡稱ISC）今天在台北西華飯店召開，近50位專家共同評估北太平洋長鰭鮪、黑鮪、旗魚類及沙魚等高度洄游魚種的漁業資源狀況，將作為中西太平洋漁業管理組織（WCPFC）及東太平洋漁業管理組織（美洲熱帶鮪魚委員會，IATTC）訂定鮪魚管理決策依據。

除我國、美、加、日、韓等會員國的漁業資源研究學者專家外，國際漁業管理組織中西太平洋漁業委員會（WCPFC）、保育團體如世界自然基金會（WWF）、國際水產品永續基金會（ISSF）等亦派代表與會。

漁業署表示，ISC的管理建議是相關國際漁業組織制定管理措施的基礎，對各國漁業都有極大的影響。我國是ISC會員國，每年都指派具專業素養的科學家提供我國漁獲資料及科學研究報告，與其他會員國科學家共同進行各魚種資料更新、資源評估分析、檢視各魚種之資源狀況，並參與會議討論，在在顯示我國積極參與國際合作，致力鮪類資源研究的貢獻。

以最受各國重視的太平洋黑鮪為例，近年資源過度開發，漁獲量大幅下降，為重建黑鮪資源，2014年起WCPFC及IATTC皆以減少可捕撈限額等方式加強管理，各界皆關注目前管理方式是否能如期於10年內（2024年）達到第一階段目標。

漁業署表示，由於太平洋黑鮪是高度洄游魚種，每個國家、每種漁業捕撈的太平洋黑鮪皆屬於不同的年齡層，如果要深入了解太平洋黑鮪資源現況，要透過各會員國提交漁獲資料，經過專家學者分析，才能掌握太平洋黑鮪資源的全貌。

漁業署表示，我國已實施太平洋黑鮪漁獲證明書制度，能夠提出精確的漁獲資料，透過積極參與，不但善盡我國身為資源利用國的責任，共同為北太平洋鮪類及類鮪類資源保育貢獻心力，同時也為我國船隊發聲，保障國家整體利益。