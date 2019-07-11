你吃檳榔加菸酒？得口腔癌機率增加123倍

2019-07-11 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



40多歲林姓建築工，平時身體健壯，因工作關係長期食用檳榔，半年前發現口中傷口不易癒合，以為會慢慢好，未留意疾病狀況，直到下嘴唇麻木就醫，才發現已是口腔癌第四期，雖行手術及化療電療救回一命，但後續吞嚥、發音及外觀均已受到影響。天主教嘉義聖馬爾醫院提醒，檳榔、菸、酒三項均有者，得口腔癌機率是三項均沒有的123倍。

聖馬爾定醫院口腔顎面外科醫師陳建晟表示，口腔癌不是一朝一夕形成，從口腔黏膜一個正常細胞，要演化成奪命細胞，會經歷過度或潛伏演變。一些癌前病變徵兆是可以被辨識出來，像是口腔白、紅斑症、口黏膜下纖維化症等，均是口腔癌前的警訊，此時如能戒除嚼食檳榔的習慣還可能來得及。

他說，口腔是一個很容易檢視的器官，在清洗牙齒時不難做細部檢查，牙醫師或耳鼻喉醫師在治療時，也很容易觀察是否有病變，因此口腔癌的癌前病變篩檢與治療，是口腔癌防治重要途徑。

世界衛生組織將檳榔分類為致癌物質，『美國牙醫協會雜誌』一項研究報告指出，嚼食檳榔者口腔黏膜下纖維化風險較高，這種無法治癒的狀況，會造成口腔僵硬並最終導致下顎運動的喪失，且檳榔與心血管疾病，代謝綜合症和肥胖風險增加之間亦存在密切關係。

陳建晟說，由於口腔癌復發大都在二年內，有大部份會出現在原本患處或頸部，其他則可能轉移到遠處部位，因此呼籲定期追蹤檢查才能有效控制，而戒除檳榔才是最終根本。