身體不明顫抖 恐腦血液循環不足所致

2019-07-11 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



德國總理梅克爾（右）10日在柏林和芬蘭總理林內（左）會面時，再度出現全身顫抖狀況。法新社 分享 facebook 民眾若有身體顫抖的情形，得當心可能是心血管出現問題。64歲的德國總理梅克爾近日健康狀況疑亮起紅燈。6月分出現在公開場合時，10天內出現二次身體連續抖動情形；梅克爾雖聲稱因天氣炎熱引起「脫水」、其發言人也稱「總理身體很好」，但影片畫面一出仍令外界擔憂她的健康。

神經內科醫師表示，梅克爾以前未曾出現此情形，應為非連續性顫抖，研判可能是腦部功能出現異常所導致暫時性的血液循環不足，並可能出現腦血管狹窄或心律不整等問題。

雙和醫院神經內科醫師洪千岱表示，民眾若出現顫抖情形時，若為連續性，可能是原發性顫抖症，為動作障礙中的常見疾病，原因為神經退化因素所致，造成全身不同部位持續性顫抖，症狀通常是兩側對稱性一起開始，並以手為起始部位。

洪千岱說，若是突發而短暫的非連續性顫抖，可能要注意是腦部功能異常。腦部功能若異常，會造成血液循環不足或發生癲癇，如為癲癇，應透過藥物控制，避免發作時出現意識喪失、跌倒等情形；若是血液循環不足時，會出現暈眩感，並可能造成腦部血管狹窄或心律不整等問題。

洪千岱說，腦部血管動脈硬化，會造成血管壁斑塊，使血管愈來愈狹窄，嚴重時會造成腦部缺氧壞死，即為腦中風；若腦血管狹窄程度超過70%以上時，可考慮使用血管支架，將狹窄的血管撐住，以保持適當的血流。若為心律不整，可先照24小時心電圖觀察，判斷心律不整類別及嚴重度，採藥物控制或心律調整器治療，增加心跳速率。