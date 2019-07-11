團體票準備搶票 中秋連假台鐵南迴增開73班次

2019-07-11 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



南迴鐵路現正進行電氣化，利用晚上時段施工，不過因為中秋節為運送尖峰，將取消部分夜間施工。台鐵局公布中秋連假南迴線有開放加班車時段及班次，如欲訂購團體票（兩個月到兩周前預定）旅客可以多加利用。

今年中秋節連假為9月13日到9月15日，為兼顧疏運與施工，台鐵局公布中秋連假南迴線開放加班車時段及班次，12日及14日分別增開36班次，13日則增開一班次，共計增開73班次。

據台鐵資料顯示，增開列車為9月12、14日台東=新左營304、326、318次；9月12、14日新左營=台東313、327次；9月12、14日彰化=台東373次；9月12、14日花蓮=新左營328、332次；9月12、14日新左營=花蓮323次；9月12、14日新左營=台東713次；9月12、14日台東=新左營710次；9月12、14日七堵=潮州511次；9月12、14日潮州=枋寮3533、3537、3543次；9月12、14日枋寮=潮州3542、3544、3548次。9月13日 新左營=台東 709次。

台鐵局也提醒仍有停駛列車，包含9月12、14日花蓮=台東340、350次；9月12、14日台東=花蓮321次；9月12、14日台東=新左營 316次；9月12、14日彰化=潮州173次；9月12、14日七堵=新左營 509次；9月12、14日台東=新左營702次；9月12、14日新左營=台東 707次；9月12、14日新左營=枋寮725次；9月12日潮州=枋寮723次。9月12日枋寮=新左營724次；9月14日新左營=台東709次。