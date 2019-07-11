每100公尺145袋海廢！全台最髒海岸在這

2019-07-11 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



海洋廢棄物問題嚴重，是聯合報系願景工程關切重點。環保組織綠色和平今指出，根據他們去年調查的全台海廢數據，換算等於全台平均每100公尺海岸，就有13袋黑色大塑膠袋的海廢量。最髒海岸是新北市瑞芳、彰化縣大城鄉等13段北海岸、西南海岸，長度雖僅占全台海岸線10%，海廢量卻占全台 50%。

綠色和平海洋專案主任顏寧表示，他們與荒野保護協會去年繞了一圈台灣海岸線，以日韓行之有年的目測快篩方式，估算出台灣海岸線共累積近16萬袋黑色大塑膠袋、1227萬多公升、重646噸的海廢垃圾。這等於全台每100公尺海岸，就有13袋海廢垃圾，重量等於一個53公斤的大冰箱。

顏寧表示，根據調查，台灣海岸以北海岸（基隆、新北、桃園）和西南海岸（彰化、雲林、嘉義、台南）汙染最嚴重，最髒海岸又以新北市瑞芳區台2線83.2公里處，平均每100公尺的海廢袋數高達145袋；其次是彰化縣大城鄉大城南段海堤，100公尺平均有74袋垃圾；台南市青草崙每100公尺有68袋。

觀察海廢類型，塑膠瓶罐仍是占比較高的海廢類型，其次則是發泡塑膠（如保麗龍）與漁網繩索、浮球等廢棄漁具。13段最髒海岸的海廢，垃圾體積即以保麗龍、漁業廢棄物與塑膠瓶罐為大宗。顏寧說，離漁港越近，漁業廢棄物就越多；離景點越近，就越容易發現塑膠袋。

調查也發現，65%的垃圾累積在北向、西北與東北向海岸。顏寧說，這是因台灣在氣候、地形影響下，只要東北季風吹拂，面北處就像是垃圾收集站。這也造成北基桃、彰雲嘉南等面北海岸的海廢是其他縣市兩倍。

顏寧表示，在調查過程中，他們發現台灣處理海廢最大問題是不知哪裡是海廢熱點，清理預算無法做有效投注；缺乏汙染判定標準，以致經費分配運用成效無法評估；海岸管理單位也太多又雜，沒有統一辦法可遵循，也沒有專用經費作清理，像新北市海岸145公里，就有新北市府、農委會、國家公園管理處等多個管理單位。