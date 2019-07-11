獨／台大醫學院長倪衍玄接任 傳陳石池真除當醫院院長

2019-07-11 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台大醫院證實，醫學院院長將由副院長倪衍玄接任。圖為台大校園。本報資料照片 分享 facebook 台大醫學院院長張上淳6年任期將結束，台大醫院證實，醫學院院長將由副院長倪衍玄接任。由於醫學院長可推薦醫院院長，延宕近半年的台大醫院院長人事案是否將拍板，備受關注。日前傳出代理院長陳石池8月1日將真除，但台大未證實。

日前傳出可能的新任醫學院院長人選包含現任副院長倪衍玄、台大臨床醫學研究所所長楊偉勛、台大醫院副院長江伯倫、台大醫院內科部主任吳明賢等人。台大校方表示，醫學院院長是經遴選過程產生，就任日期為8月1日。

倪衍玄現為台大醫學院副院長、台大醫學系主任、台大醫學院小兒科特聘教授、台大醫學院臨床醫學研究所合聘教授，及台大醫院肝炎研究中心主任，評價甚佳、累積不少獎項。與倪衍玄認識逾20年的長庚醫院副院長黃璟隆表示，倪跟他都是台灣兒科醫學會理監事，倪是個好醫師，具兒童肝膽胃腸科的專業，在兒科、胃腸科領域表現佳，在臨床研究、教學上都很有熱忱。

至於台大醫院院長，依慣例也會於8月1日上任，所以台大校長管中閔在本月底前，就必須決定台大醫院院長人選。

台大醫院前院長何弘能今年1月底屆齡退休，當時「卡管案」剛結束，剛接任台大校長的管中閔，以還不了解校務為由，先派副院長陳石池擔任代理院長至7月31日。有關將真除上任台大醫院院長一事，記者致電陳石池，他以正在開會為由，表示不便多說，隨即掛上電話。

陳石池專精急診醫學、外傷學、一般外科和急性腹痛，是現任台大醫院副院長，也是台大醫學院一般醫學科、法醫學科教授，過去曾任台大醫院急診醫學部主任、中華民國急救加護醫學會理事長及台灣外傷醫學會理事長。