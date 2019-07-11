高鐵北延宜蘭 內部分析：高速優勢或可彌補彎繞時間

高鐵北延宜蘭預計七月底有初步評估結果。 聯合報系資料照 分享 facebook 北宜直鐵外，交通部長林佳龍6月拋出同步啟動評估高鐵延伸到宜蘭案，鐵道局已蒐集資料，初步分析高鐵時速可達200到300公里，若為考量水資源保育，避免行經集水區，借重高速優勢或可彌補路線彎繞的時間損失。

交通部之前表示，有關高鐵延伸到宜蘭，可能路廊包括原直鐵案，在直鐵案興建標準軌距，可以直接轉換成為高鐵營運模式；或另規畫新路廊，但須考量興建成本、通行時間、營運效率、環境衝擊等因素，所以責成鐵道局考量各種因素提出初步評估與規畫構想，作為後續可行性研究的決策依據。

據鐵道局資料顯示，因為北宜直鐵路廊評選後至今已逾三年，在施工期間尚有環保議題，為滿足東部鐵路快捷化之旅運需求，高鐵延伸宜蘭亦為可能之替代方案之一。因此就高鐵延伸宜蘭之政策論述、工程路線初步評估（含經費及期程）、高鐵延伸宜蘭之終點分析、運轉營運初步分析及運輸定位等綜合評估後，陳報交通部以決定後續推動方向。

資料提到，北宜直鐵北端自台鐵南港站出岔，新方案一於頭城站銜接至台鐵宜蘭線，新方案二於大溪站銜接，因此若高鐵自南港站延伸至宜蘭，則頭城站（或大溪站）至宜蘭站為高鐵新設路段，其成本須計入高鐵延伸之總成本內。但可借重高鐵高速之優勢或可彌補路線彎繞之時間損失。

資料說，採北宜直鐵，其南港站至頭城站（或大溪站）以外路段，仍須受台鐵既有縱貫線及東部幹線行車營運調度限制，倘原北宜直鐵保留標準軌擴充彈性，則隧道須予擴挖，成本也會提升。因此初步觀察，高鐵延伸宜蘭與北宜直鐵兩者各有優勢，至於何者為優，仍需綜合考量評估後提出。

據了解，鐵道局早於5月20日函請台灣世曦顧問公司啟動評估研議，為掌握規畫評估進度，已召開工作會議討論，預定7 月底前研提初步分析陳報參考，並於半年內完成評估結果，提供決策參裁。

對此，鐵道局胡湘麟說，高鐵北延宜蘭雖然有一些評估，但還在蒐集資料階段，因為以前從來沒有做過相關研究，所以相較南延更為困難。高鐵南延、北延的方案，交通部都還在評估中，且包括地方政府也都有不同想法，像是怎麼延伸、如何跟地方發展搭配等，都還要看地方政府的意見，對於評估時間沒有設定沒有時程、也未定何時提出報告。

針對林佳龍所提出高鐵規畫延伸宜蘭，台灣高鐵公司則表示，依據本公司現行與政府之BOT興建營運合約，特許期內營運範圍自南港站至左營站，目前並未有超出合約營運範圍之其他營運方案評估。