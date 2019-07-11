男嬰反覆發燒4、5天 康復卻恐罹患慢性腎衰竭

2019-07-11 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



7個月大男嬰日前因發燒、輕微咳嗽先赴診所拿藥，但仍反覆發燒4、5天卻無改善，轉診至醫院檢查發現尿液白血球過高，腎臟超音波也發現雙側腎盂腎炎及左腎前端實質發炎；經尿液培養確診為大腸桿菌泌尿道感染所引發的急性「大葉性腎盂腎炎」經給予抗生素治療後雖恢復健康，但因左邊部分腎功能已受損，未來恐罹患慢性腎衰竭。

亞洲大學附屬醫院兒童腎臟科醫師陳劍韜指出，男嬰反覆發燒多日，但因沒有合併其他明顯症狀，故父母認為「過幾天應該就會好」因為吃了藥卻仍不見效，決定轉來醫院檢查。經抽血檢查發現白血球指數超過正常值13倍，且尿液白血球指數也破千。

後來確診為大腸桿菌引起的左側「急性大葉性腎盂腎炎」及雙側「急性腎盂腎炎」，並經靜脈注射抗生素治療7天後，才順利出院，但因為大葉性腎盂腎炎為較嚴重的泌尿道感染，出院後仍需持續使用有效的抗生素治療三周以上。

陳劍韜說，泌尿道感染是嬰幼兒常見的細菌感染之一，主要是因腸道或糞便中的細菌，從會陰部經尿道跑到膀胱或腎臟，通常一歲以下的男嬰較常有泌尿道先天性構造異常的問題，故發生泌尿道感染的機率較高；而一歲以上的女嬰因尿道較短，使得細菌容易進入膀胱，故泌尿道感染的機率會比男生高。

他強調，1歲以下的孩子發生泌尿道感染的症狀並不明顯，因此當出現發燒症狀時，通常疾病已進展至急性腎盂腎炎，嚴重時可能惡化為急性大葉性腎盂腎炎，若不及時處理，恐演變為腎膿瘍，容易導致腎臟結痂、萎縮，使未來罹患高血壓、蛋白尿的機率增高，而女性懷孕時則易併發妊娠毒血症，甚至需終身洗腎。