親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美國爸媽與中國養子 國際收養傷心「微歧視」

罷韓煎餅店發「10個對不起」 向女學生、綠議員道歉

男嬰反覆發燒4、5天 康復卻恐罹患慢性腎衰竭

2019-07-11 09:54聯合報 記者黃寅╱即時報導

7個月大男嬰日前因發燒、輕微咳嗽先赴診所拿藥，但仍反覆發燒4、5天卻無改善，轉診至醫院檢查發現尿液白血球過高，腎臟超音波也發現雙側腎盂腎炎及左腎前端實質發炎；經尿液培養確診為大腸桿菌泌尿道感染所引發的急性「大葉性腎盂腎炎」經給予抗生素治療後雖恢復健康，但因左邊部分腎功能已受損，未來恐罹患慢性腎衰竭。

亞洲大學附屬醫院兒童腎臟科醫師陳劍韜指出，男嬰反覆發燒多日，但因沒有合併其他明顯症狀，故父母認為「過幾天應該就會好」因為吃了藥卻仍不見效，決定轉來醫院檢查。經抽血檢查發現白血球指數超過正常值13倍，且尿液白血球指數也破千。

後來確診為大腸桿菌引起的左側「急性大葉性腎盂腎炎」及雙側「急性腎盂腎炎」，並經靜脈注射抗生素治療7天後，才順利出院，但因為大葉性腎盂腎炎為較嚴重的泌尿道感染，出院後仍需持續使用有效的抗生素治療三周以上。

陳劍韜說，泌尿道感染是嬰幼兒常見的細菌感染之一，主要是因腸道或糞便中的細菌，從會陰部經尿道跑到膀胱或腎臟，通常一歲以下的男嬰較常有泌尿道先天性構造異常的問題，故發生泌尿道感染的機率較高；而一歲以上的女嬰因尿道較短，使得細菌容易進入膀胱，故泌尿道感染的機率會比男生高。

他強調，1歲以下的孩子發生泌尿道感染的症狀並不明顯，因此當出現發燒症狀時，通常疾病已進展至急性腎盂腎炎，嚴重時可能惡化為急性大葉性腎盂腎炎，若不及時處理，恐演變為腎膿瘍，容易導致腎臟結痂、萎縮，使未來罹患高血壓、蛋白尿的機率增高，而女性懷孕時則易併發妊娠毒血症，甚至需終身洗腎。

陳劍韜提醒，發現孩子反覆發燒超過三天，不論是否有明顯症狀，都應提高警覺，立刻赴醫檢查找出病因，避免造成孩子永久性的健康傷害。

亞洲大學附屬醫院兒童腎臟科醫師陳劍韜提醒，發現孩子反覆發燒超過三天，不論是否有明...
亞洲大學附屬醫院兒童腎臟科醫師陳劍韜提醒，發現孩子反覆發燒超過三天，不論是否有明顯症狀，都應提高警覺，立刻赴醫檢查找出病因。圖／亞洲大學附屬醫院提供
分享

發燒抗生素大腸桿菌
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

北市連續3天破36度 氣象局：各地還要熱一周

2019-07-11 10:05

高鐵北延宜蘭 內部分析：高速優勢或可彌補彎繞時間

2019-07-11 10:04

高鐵南延新增方案！交通部：這兩案較有可行性

2019-07-11 09:38

吳德榮：周六起炎熱少雨 下周有熱帶擾動發展

2019-07-11 07:51

女友「玩鳥」見血 男痛不欲生大怒：從現在起變前任！

2019-07-11 09:13

蛋殼長滿密集顆粒「像蟲卵」 養雞人解答網友疑惑

2019-07-11 09:51

大雨連連…屏東兩周「浸」在水裡 菜價已見波動

2019-07-11 09:51

瘦身、明目、抗紫外線 這個夏天必吃的最營養水果

2019-07-11 08:00

結石卡在輸尿管 多喝水能預防

2019-07-11 00:27

健康你我他／鍛鍊汗腺 運動打造不臭體質

2019-07-11 00:23

盛夏抗敏 空調別太冷 進出戴口罩

2019-07-11 00:21

走路滑手機…腳踏車架插進臉

2019-07-11 00:20

免疫細胞療法 「多一個選擇 並非萬靈丹」

2019-07-11 00:19

新聞眼／雙駕駛人力緊 交通部怎拆未爆彈？

2019-07-11 00:01

雙車雙駕駛 統聯試辦 阿羅哈、國光規畫中

2019-07-10 23:57

新自強號擬取消雙駕駛 交長急喊卡

2019-07-10 23:43

澎湖、台東、高雄 恙蟲肆虐前3高

2019-07-10 23:32

醫病天地／愛穿夾腳拖趴趴走 足踝痠痛又傷膝

2019-07-10 22:28

天文迷注意！月偏食17日清晨登場 錯過等22個月

2019-07-10 21:57

長榮罷工案外案／空服員加料好怕怕？網友集思廣益提建議：學學台鐵嘛

2019-07-10 20:00

下班回家留意雨勢 9縣市大雨豪雨特報

2019-07-10 18:44

凍甲一定要拔指甲嗎？專門處理「鷹爪」的醫師這樣建議

2019-07-10 18:12

客運雙車雙駕駛 公路總局：業者申請後會盡速審查

2019-07-10 17:36

冷氣上午裝完下午就喊不冷 廠商到府傻眼

2019-07-10 17:06

夏季恙蟲病危險性不輸登革熱 全台已192例嚴重可致死

2019-07-10 16:36

「台灣員工所有事都很怕……」跟帥主廚學管理 餐廳開8個月就摘星

2019-07-10 16:12

她遊越南染麻疹回台 可傳染期間曾多次搭捷運、公車

2019-07-10 15:52

單側腰或下腹部突發疼痛、頻尿 醫師：你可能結石了

2019-07-10 15:33

邊走邊低頭用手機 6旬婦遭鐵架刺傷顏面嚴重骨折

2019-07-10 15:27

被憂鬱轟炸…他們其實需要你！十大負面情緒話語警訊

2019-07-10 15:20

西南風影響 4縣市大雨特報

2019-07-10 15:13

紀政帶頭為愛健走 愛消防公益開跑

2019-07-10 15:12

「飛躍羚羊」紀政 帶民眾為愛而走

2019-07-10 15:11

補充劑及飲食干預 不見得助健康

2019-07-10 15:10

八成上班族對黴菌過敏 你的辦公室座位區可能就藏千隻

2019-07-10 14:59

綠島蘭嶼快變垃圾島 環署：最快7月中開始清運

2019-07-10 14:42

阿羅哈事故後…國道客運雙車雙駕駛 仍缺統一規範

2019-07-10 14:41

空品修正公聽會 環團批標準寬鬆打假球

2019-07-10 14:40

台鐵擬取消白天雙駕駛 交通部急喊卡

2019-07-10 14:39
看更多

熱門文章

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:11

美加查獲化妝品含致癌物石綿 竟是台南觀光大廠OEM

2019-07-10 11:15

早餐店價位逼近麥當勞 網友憂「早餐店金融風暴」

2019-07-10 12:48

孫芸芸化身旅遊網美拍「羅馬假期」名媛版 瀏海造型簡直變成另一個人

2019-07-10 13:30

夏季恙蟲病危險性不輸登革熱 全台已192例嚴重可致死

2019-07-10 16:36

冷氣上午裝完下午就喊不冷 廠商到府傻眼

2019-07-10 17:06

摩羯切勿反骨、天蠍嚴防小人 12星座下半年要「注意這些事」

2019-07-10 13:16

全台都成「開山里里民」！市長黃偉哲趁機推銷流口水美食

2019-07-10 10:48

下班回家留意雨勢 9縣市大雨豪雨特報

2019-07-10 18:44

動物界影帝！日本多摩動物園獵豹卡樹幹 慘慘表情包笑死網友

2019-07-10 09:16

女友「玩鳥」見血 男痛不欲生大怒：從現在起變前任！

2019-07-11 09:13

安潔莉娜裘莉女神樣巴黎逛大街 網友：胸前兩點比LV珠寶還搶鏡

2019-07-11 08:30

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46

她遊越南染麻疹回台 可傳染期間曾多次搭捷運、公車

2019-07-10 15:52

傳賴暗示「手頭有點緊」 爸爸神回讓她哭笑不得

2019-07-10 15:44

2019下半年首場「水逆」來了！4星座受重傷，射手破財、巨蟹有第三者

2019-07-10 22:25

西南風影響 4縣市大雨特報

2019-07-10 15:13

新自強號擬取消雙駕駛 交長急喊卡

2019-07-10 23:43

全球唯一！KAWS巨型公仔降臨台中 粉絲驚呼：大里發大財！

2019-07-10 14:56

高醫大團隊研發「萬能抗體鎖」 降低免疫及標靶藥副作用

2019-07-10 11:04

單側腰或下腹部突發疼痛、頻尿 醫師：你可能結石了

2019-07-10 15:33

瘦身、明目、抗紫外線 這個夏天必吃的最營養水果

2019-07-11 08:00

夾腳拖簡單透氣成國民鞋款 常穿小心讓你全身酸痛

2019-07-10 12:55

吳德榮：周六起炎熱少雨 下周有熱帶擾動發展

2019-07-11 07:51

高鐵南延新增方案！交通部：這兩案較有可行性

2019-07-11 09:38

每日星座運勢／雙子財運旺情商走高 用智慧博歡心

2019-07-11 00:00

蔡桃貴同款「悟空道服」超搶手！七龍珠聯名商品板橋大遠百快閃店登場

2019-07-10 18:14

雙車雙駕駛 統聯試辦 阿羅哈、國光規畫中

2019-07-10 23:57

大顆布丁、黑糖粉粿超欠吃 高雄古早味黑砂糖冰IG熱傳

2019-07-10 12:12

夏天就是要吃鮭魚！17家餐廳、飯店鮭魚料理總整理

2019-07-10 19:57

9隻奈良鹿誤食塑膠垃圾餓死 胃裡取出逾4公斤塑膠袋

2019-07-10 19:57

客運雙車雙駕駛 公路總局：將有統一規範

2019-07-10 10:42

美式餐廳也賣牛肉麵! 德州牛排五道夏季限定料理上桌

2019-07-10 23:17

走路滑手機…腳踏車架插進臉

2019-07-11 00:20

汽燃費可行性評估報告出爐 建議維持現況收費

2019-07-10 11:40

點心控看這裡！三大打卡美食獨家快閃環球板橋車站

2019-07-10 16:03

台南登革熱疫情烏龍推播 衛生局長：也算好事

2019-07-10 10:47

八成上班族對黴菌過敏 你的辦公室座位區可能就藏千隻

2019-07-10 14:59

被憂鬱轟炸…他們其實需要你！十大負面情緒話語警訊

2019-07-10 15:20

台南新增兩例本土登革熱病例 工作地距開山里相近

2019-07-10 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top