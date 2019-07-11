高鐵南延新增方案！交通部：這兩案較有可行性

高鐵南延屏東一直是民眾關心的問題。交通部最新方案出爐，除了原有的燕巢案和左營案，以國土開發角度調整後，再增高雄案和小港潮州案。

據了解，交通部初步研商左營案和高雄案在工程技術、用地取得、環境影響及營運等方面較具可行性，可將屏東納入高鐵一日生活圈廊帶，有助於提升屏東地區土地價值、活絡經濟發展，對觀光等產業發展有正面助益，將從國土整體發展角度續予評估推動。預計最快下周報行政院，希望先選定南延路廊再做後續規劃。

據鐵道局資料顯示，目前高鐵南延屏東有四個方案。包含左營案、高雄案、燕巢案跟小港潮州案；其中高雄案和小港潮州案為新增。

高雄案為高鐵先進入高雄火車站市區，再往東延伸至屏東市，可紓解左營疏運壓力，兼顧高雄市區及屏東需求。但因涉高雄車站西側路段拆遷問題，且左營至屏東里程較長，共29公里，含高雄停站兩分鐘共24分鐘，經費預估將破千億。

小港潮州案里程最長，高鐵自左營先經小港機場，再往東延伸至潮州共36公里，要25分鐘。不過事涉市中心大量拆遷，亦須考量機場航高限制，地下有捷運紅線、石化管線及大口徑排水幹管等，工程經費恐破1500億元。此外，路線未經主要都會區，效益有限。

原有的方案左營案，路線由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號後，往東經高雄市鳥松區、大樹區，跨越高屏溪至屏東縣屏東市，於屏東市區東側台糖六塊厝農場設高鐵屏東車站，長約17.6公里。左營至屏東里程較短，共17公里，15分鐘，興建經費最低。

燕巢案是科技部提「高雄新市鎮開發為科學園區可行性評估案」，建議交通部於研商高鐵南延可行性時，評估將高鐵燕巢機廠改設為北高雄站，就進服務橋頭科學園區。燕巢至屏東里程最短，共13公里，8分鐘，但原高鐵正線出岔涉及原廠號誌系統變更技術，主線也要改建，工程不確定性高，也恐影響目前高鐵營運。

對此，鐵道局局長胡湘麟表示，現在高鐵南沿、北沿的方案，交通部都還在評估中，且地方政府也都有不同想法，像是怎麼延伸、如何跟地方發展搭配等，都還要看地方政府的意見。目前評估時間沒有時程。交通部則表示原則支持高鐵南延屏屏東。