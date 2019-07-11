親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美國爸媽與中國養子 國際收養傷心「微歧視」

罷韓煎餅店發「10個對不起」 向女學生、綠議員道歉

高鐵南延新增方案！交通部：這兩案較有可行性

2019-07-11 09:38聯合報 記者曹悅華董俞佳╱即時報導

高鐵南延屏東一直是民眾關心的問題。交通部最新方案出爐，除了原有的燕巢案和左營案，以國土開發角度調整後，再增高雄案和小港潮州案。

據了解，交通部初步研商左營案和高雄案在工程技術、用地取得、環境影響及營運等方面較具可行性，可將屏東納入高鐵一日生活圈廊帶，有助於提升屏東地區土地價值、活絡經濟發展，對觀光等產業發展有正面助益，將從國土整體發展角度續予評估推動。預計最快下周報行政院，希望先選定南延路廊再做後續規劃。

據鐵道局資料顯示，目前高鐵南延屏東有四個方案。包含左營案、高雄案、燕巢案跟小港潮州案；其中高雄案和小港潮州案為新增。

高雄案為高鐵先進入高雄火車站市區，再往東延伸至屏東市，可紓解左營疏運壓力，兼顧高雄市區及屏東需求。但因涉高雄車站西側路段拆遷問題，且左營至屏東里程較長，共29公里，含高雄停站兩分鐘共24分鐘，經費預估將破千億。

小港潮州案里程最長，高鐵自左營先經小港機場，再往東延伸至潮州共36公里，要25分鐘。不過事涉市中心大量拆遷，亦須考量機場航高限制，地下有捷運紅線、石化管線及大口徑排水幹管等，工程經費恐破1500億元。此外，路線未經主要都會區，效益有限。

原有的方案左營案，路線由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號後，往東經高雄市鳥松區、大樹區，跨越高屏溪至屏東縣屏東市，於屏東市區東側台糖六塊厝農場設高鐵屏東車站，長約17.6公里。左營至屏東里程較短，共17公里，15分鐘，興建經費最低。

燕巢案是科技部提「高雄新市鎮開發為科學園區可行性評估案」，建議交通部於研商高鐵南延可行性時，評估將高鐵燕巢機廠改設為北高雄站，就進服務橋頭科學園區。燕巢至屏東里程最短，共13公里，8分鐘，但原高鐵正線出岔涉及原廠號誌系統變更技術，主線也要改建，工程不確定性高，也恐影響目前高鐵營運。

對此，鐵道局局長胡湘麟表示，現在高鐵南沿、北沿的方案，交通部都還在評估中，且地方政府也都有不同想法，像是怎麼延伸、如何跟地方發展搭配等，都還要看地方政府的意見。目前評估時間沒有時程。交通部則表示原則支持高鐵南延屏屏東。

交通部官員則透露，原本要跟行政院長蘇貞昌和總統蔡英文報告方案，但因長榮空服員罷工和鐵路警察遭刺案，導致會議延期，會盡速安排。

高鐵南延屏東一直備受討論。本報資料照片
高鐵南延屏東一直備受討論。本報資料照片
分享

高鐵小港機場行政院
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

北市連續3天破36度 氣象局：各地還要熱一周

2019-07-11 10:05

高鐵北延宜蘭 內部分析：高速優勢或可彌補彎繞時間

2019-07-11 10:04

吳德榮：周六起炎熱少雨 下周有熱帶擾動發展

2019-07-11 07:51

女友「玩鳥」見血 男痛不欲生大怒：從現在起變前任！

2019-07-11 09:13

蛋殼長滿密集顆粒「像蟲卵」 養雞人解答網友疑惑

2019-07-11 09:51

男嬰反覆發燒4、5天 康復卻恐罹患慢性腎衰竭

2019-07-11 09:54

大雨連連…屏東兩周「浸」在水裡 菜價已見波動

2019-07-11 09:51

瘦身、明目、抗紫外線 這個夏天必吃的最營養水果

2019-07-11 08:00

結石卡在輸尿管 多喝水能預防

2019-07-11 00:27

健康你我他／鍛鍊汗腺 運動打造不臭體質

2019-07-11 00:23

盛夏抗敏 空調別太冷 進出戴口罩

2019-07-11 00:21

走路滑手機…腳踏車架插進臉

2019-07-11 00:20

免疫細胞療法 「多一個選擇 並非萬靈丹」

2019-07-11 00:19

新聞眼／雙駕駛人力緊 交通部怎拆未爆彈？

2019-07-11 00:01

雙車雙駕駛 統聯試辦 阿羅哈、國光規畫中

2019-07-10 23:57

新自強號擬取消雙駕駛 交長急喊卡

2019-07-10 23:43

澎湖、台東、高雄 恙蟲肆虐前3高

2019-07-10 23:32

醫病天地／愛穿夾腳拖趴趴走 足踝痠痛又傷膝

2019-07-10 22:28

天文迷注意！月偏食17日清晨登場 錯過等22個月

2019-07-10 21:57

長榮罷工案外案／空服員加料好怕怕？網友集思廣益提建議：學學台鐵嘛

2019-07-10 20:00

下班回家留意雨勢 9縣市大雨豪雨特報

2019-07-10 18:44

凍甲一定要拔指甲嗎？專門處理「鷹爪」的醫師這樣建議

2019-07-10 18:12

客運雙車雙駕駛 公路總局：業者申請後會盡速審查

2019-07-10 17:36

冷氣上午裝完下午就喊不冷 廠商到府傻眼

2019-07-10 17:06

夏季恙蟲病危險性不輸登革熱 全台已192例嚴重可致死

2019-07-10 16:36

「台灣員工所有事都很怕……」跟帥主廚學管理 餐廳開8個月就摘星

2019-07-10 16:12

她遊越南染麻疹回台 可傳染期間曾多次搭捷運、公車

2019-07-10 15:52

單側腰或下腹部突發疼痛、頻尿 醫師：你可能結石了

2019-07-10 15:33

邊走邊低頭用手機 6旬婦遭鐵架刺傷顏面嚴重骨折

2019-07-10 15:27

被憂鬱轟炸…他們其實需要你！十大負面情緒話語警訊

2019-07-10 15:20

西南風影響 4縣市大雨特報

2019-07-10 15:13

紀政帶頭為愛健走 愛消防公益開跑

2019-07-10 15:12

「飛躍羚羊」紀政 帶民眾為愛而走

2019-07-10 15:11

補充劑及飲食干預 不見得助健康

2019-07-10 15:10

八成上班族對黴菌過敏 你的辦公室座位區可能就藏千隻

2019-07-10 14:59

綠島蘭嶼快變垃圾島 環署：最快7月中開始清運

2019-07-10 14:42

阿羅哈事故後…國道客運雙車雙駕駛 仍缺統一規範

2019-07-10 14:41

空品修正公聽會 環團批標準寬鬆打假球

2019-07-10 14:40

台鐵擬取消白天雙駕駛 交通部急喊卡

2019-07-10 14:39
看更多

熱門文章

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:11

美加查獲化妝品含致癌物石綿 竟是台南觀光大廠OEM

2019-07-10 11:15

早餐店價位逼近麥當勞 網友憂「早餐店金融風暴」

2019-07-10 12:48

孫芸芸化身旅遊網美拍「羅馬假期」名媛版 瀏海造型簡直變成另一個人

2019-07-10 13:30

夏季恙蟲病危險性不輸登革熱 全台已192例嚴重可致死

2019-07-10 16:36

冷氣上午裝完下午就喊不冷 廠商到府傻眼

2019-07-10 17:06

摩羯切勿反骨、天蠍嚴防小人 12星座下半年要「注意這些事」

2019-07-10 13:16

全台都成「開山里里民」！市長黃偉哲趁機推銷流口水美食

2019-07-10 10:48

下班回家留意雨勢 9縣市大雨豪雨特報

2019-07-10 18:44

動物界影帝！日本多摩動物園獵豹卡樹幹 慘慘表情包笑死網友

2019-07-10 09:16

女友「玩鳥」見血 男痛不欲生大怒：從現在起變前任！

2019-07-11 09:13

安潔莉娜裘莉女神樣巴黎逛大街 網友：胸前兩點比LV珠寶還搶鏡

2019-07-11 08:30

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46

她遊越南染麻疹回台 可傳染期間曾多次搭捷運、公車

2019-07-10 15:52

傳賴暗示「手頭有點緊」 爸爸神回讓她哭笑不得

2019-07-10 15:44

2019下半年首場「水逆」來了！4星座受重傷，射手破財、巨蟹有第三者

2019-07-10 22:25

西南風影響 4縣市大雨特報

2019-07-10 15:13

新自強號擬取消雙駕駛 交長急喊卡

2019-07-10 23:43

全球唯一！KAWS巨型公仔降臨台中 粉絲驚呼：大里發大財！

2019-07-10 14:56

高醫大團隊研發「萬能抗體鎖」 降低免疫及標靶藥副作用

2019-07-10 11:04

單側腰或下腹部突發疼痛、頻尿 醫師：你可能結石了

2019-07-10 15:33

瘦身、明目、抗紫外線 這個夏天必吃的最營養水果

2019-07-11 08:00

夾腳拖簡單透氣成國民鞋款 常穿小心讓你全身酸痛

2019-07-10 12:55

吳德榮：周六起炎熱少雨 下周有熱帶擾動發展

2019-07-11 07:51

高鐵南延新增方案！交通部：這兩案較有可行性

2019-07-11 09:38

每日星座運勢／雙子財運旺情商走高 用智慧博歡心

2019-07-11 00:00

蔡桃貴同款「悟空道服」超搶手！七龍珠聯名商品板橋大遠百快閃店登場

2019-07-10 18:14

雙車雙駕駛 統聯試辦 阿羅哈、國光規畫中

2019-07-10 23:57

大顆布丁、黑糖粉粿超欠吃 高雄古早味黑砂糖冰IG熱傳

2019-07-10 12:12

夏天就是要吃鮭魚！17家餐廳、飯店鮭魚料理總整理

2019-07-10 19:57

9隻奈良鹿誤食塑膠垃圾餓死 胃裡取出逾4公斤塑膠袋

2019-07-10 19:57

客運雙車雙駕駛 公路總局：將有統一規範

2019-07-10 10:42

美式餐廳也賣牛肉麵! 德州牛排五道夏季限定料理上桌

2019-07-10 23:17

走路滑手機…腳踏車架插進臉

2019-07-11 00:20

汽燃費可行性評估報告出爐 建議維持現況收費

2019-07-10 11:40

點心控看這裡！三大打卡美食獨家快閃環球板橋車站

2019-07-10 16:03

台南登革熱疫情烏龍推播 衛生局長：也算好事

2019-07-10 10:47

八成上班族對黴菌過敏 你的辦公室座位區可能就藏千隻

2019-07-10 14:59

被憂鬱轟炸…他們其實需要你！十大負面情緒話語警訊

2019-07-10 15:20

台南新增兩例本土登革熱病例 工作地距開山里相近

2019-07-10 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top