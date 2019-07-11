瘦身、明目、抗紫外線 這個夏天必吃的最營養水果

2019-07-11 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



菜市場許多水果被冠上水果之王稱號，彷彿一場屬於水果的戰國時代，群「果」割據，但真正取得金氏紀錄裡「最營養的水果」紀錄保持者，卻只有它：酪梨，又稱做鱷梨和牛油果。

營養師表示，台灣酪梨產期剛好就從7月開始，想控制體重、對抗紫外線對皮膚傷害，降低眼睛老化功能障礙風險，要把握健康百搭的酪梨盛產期。

酪梨（Avocado） 起源於中美洲，外觀梨形及像鱷魚一樣的綠色，能對抗疾病和昆蟲的侵害 ，因為在成長過程不需要包裝，就能在環境中持續成長，是可直接從農場到市場的食物 ，也不需加工，放防腐劑或增味劑。台灣的產期為7月至隔年2月，9月是盛產期。

國泰醫院營養師李佩蓉表示，酪梨80％由水和膳食纖維組成，相較其它水果，糖分少，30克僅含約0.1克糖，加上它的黏膠水、膳食纖維和果油基質可增強飽腹感。曾有研究發現，午餐給體重超重受試者半個酪梨，受試者飢餓感和進食欲顯著降低，也因增加餐後飽食度，成功幫助體重控制。

酪梨富含葉黃素，含量隨收穫季節1月到9月顯著增加，接近外皮的深綠色果肉濃度最高，而且酪梨具有獨特的不飽和脂肪和水基質，可增強類胡蘿蔔素的吸收。李佩蓉說，酪梨富含單元不飽和脂肪酸和葉黃素 ，搭配其它蔬果時，有助於改善類胡蘿蔔素的吸收。

酪梨的粹取物也已被廣泛用於皮膚相關產品，主要因類胡蘿蔔素能對抗紫外線（UV）和可見光的持續氧化和炎症損害及輻射傷害。另外，研究發現，類胡蘿蔔素在皮膚的濃度與蔬果的攝取量有直接相關。