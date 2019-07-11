吳德榮：周六起炎熱少雨 下周有熱帶擾動發展

2019-07-11 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



最新(10日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(GFS)模式，模擬17日20時地面圖顯示，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，兩模式模擬的強度及位置皆不盡相同。圖／取自tropical tidbits、「三立準氣象·老大洩天機」專欄 分享 facebook 氣象專家吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，歐洲、美國下周三（17日）的模擬顯示菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，不過他強調，模擬時間超過7天，誤差可能很大，要持續觀察。

吳德榮指出，最新（10日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬17日20時地面圖皆顯示有熱帶擾動發展，兩模式模擬的強度及位置不盡相同、未來的發展及與動向亦不相同。他說，由於理論限制，即使一周內的颱風是否侵襲台灣，以目前的科技都難以確定，更何況模擬的時間超過7天，不確定性不斷累積，難以判斷是否會為台灣帶來威脅。

至於近日的天氣，吳德榮說，周六至下周一（13至15日）西南季風逐日減弱，輸送的低層水氣日漸減少，大氣穩定度也逐日恢復，天氣晴朗炎熱。西南部迎風面的局部短暫降雨，愈來愈少；午後局部短暫陣雨或雷雨的機率也下降，會局限在山區。下周二、三（16、17日）太平洋高壓增強，天氣穩定、晴朗炎熱，午後對流不明顯。

中央氣象局說，今天仍受西南風影響，中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，南部地區易有局部大雨。其他地區上午大致為多雲的天氣，午後因有熱對流的發展，可能有局部短暫雷陣雨，尤其在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，戶外活動請攜帶雨具。

溫度方面，除南部高溫在30度左右較舒適，其他地方沒下雨時感受悶熱，高溫可以到32至35度左右，尤其花東縱谷及台東地區易出現36度以上高溫，中午前後紫外線指數偏高，外出請注意做好防曬措施並多補充水分。

另外，台灣北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有較強陣風；南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全。