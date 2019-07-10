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旗山香蕉壟斷公平會稱查無不法 陳吉仲：尊重

2019-07-10 20:34聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

今年2月高雄旗山蕉農控訴盤商剝削操縱價格，農委會主委陳吉仲特地前往查價，高雄市府也表示會追查，但公平會近日以「查無不法」結案。立法委員黃國昌批評，簡直是把農民跟消費者當成「盤子」，要求「陳吉仲主委出來表示農委會立場與後續作為，也請韓國瑜不要只忙著選總統，出來告訴當初挺你的農民，你的農業局到底在幹嘛？」

陳吉仲今受訪表示，判斷有無盤商壟斷的主管機關是公平會，農委會第一時間也提供相關資料並做補充說明，公平會是獨立機關，最後調查結果農委會都會予以尊重。當初228連假他特地到旗山了解狀況，也立即啟動加工、促銷等相關措施並觀測價格。

他說，今年香蕉量不比去年多，理論上價格不應下跌，主要原因是今年暖冬導致香蕉提早採收，但目前蕉價維持很好，台北果菜批發市場每公斤24元，日前甚至超過30元，跟去年同期相比增加好幾倍，農民也都可以接受。

至於盤商是否有不當利得部分，陳吉仲說，香蕉買進是青蕉，必須經過催熟、包裝、運輸之後才可賣出，透過賣出價格扣掉買進價格得到價差之後，再比對管銷費用之後，只要利潤在合理範圍就沒有不當利得問題，但若價差很大遠超過管銷成本，即有不當利得問題。

陳吉仲指出，明天將直接公布香蕉的產地價格、批發價格、銷售價格、運輸成本，讓資訊全部公開透明，市場就可以避免人為操作。

根據農委會目前資料，產地青香蕉至消費市場的管銷成本每公斤約7至10元。第一階段集貨、分級、包裝約每公斤3至4元，第二階段運輸至催熟場的成本約每公斤2至3元，第三階段冷藏及催熟約每公斤2至3元，總計三階段費時5至7天，總計成本約每公斤7至10元。

另以近3年香蕉產地價及批發價而言，106年2月至106年6月香蕉價格波動較大，台北果菜市場交易平均價跟產地青香蕉價最多曾差20元，農委會解釋主因是受105年9月連續風災影響。而106年7月至今，因氣候平順，蕉價平穩，產地青香蕉與批發市場價差都約7至10元，判斷「應屬合理」。

農委會今晚也發出新聞稿表示，尊重公平會認定，但盤商利用臉書群組公開討論香蕉收購價格，確有可能壓低收購價，將持續追蹤關注，避免再有類案情形，影響蕉農權益。

農委會說明，107年經民眾檢舉高雄旗山地區香蕉盤商，涉多家業者聯合操縱價格情形，即主動蒐集相關資料事證，於107年6月洽請公平會立案調查，經過民眾再次檢舉，107年7月及108年2月再次檢具相關資料與違法事證移送公平會併案調查，並派員協助公平會約詢檢舉人釐清案情。

香蕉產地價、批發價及管銷成本分析。圖／農委會提供
香蕉產地價、批發價及管銷成本分析。圖／農委會提供
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香蕉示意圖。圖／農委會提供
香蕉示意圖。圖／農委會提供
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香蕉農委會陳吉仲

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