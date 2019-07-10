近4成弱勢長輩家遭颱風毀損 超商捐錢守護老人「家」

2019-07-10 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



弘道基金會在今年5月針對505名長輩進行問卷調查，發現近3年因颱風造成房屋毀損的比率達39.8%，且房屋毀損的長輩中，42%並未進行修繕處理，其中有22%的長輩礙於沒錢修屋也沒人協助，因此選擇將就過日。7-ELEVEN今年第4度與弘道合作，利用門市零錢捐公益募款，投入經費支持「弱勢老人好宅修繕計畫」，並擴大至「預防性風災修繕」，希望在颱風季到來之前，幫助更多獨居弱勢長輩打造更安全穩固的「避風港」。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，光是去年8月短短一個月，就有9個颱風生成，經基金會調查發現，弱勢長輩們近3年因颱風造成房屋毀損的比率達39.8%，其中又以「平房」的受損比最高，屋損比率達55.5%，且房屋毀損的長輩中，高達42%並未進行修繕處理，有31.2%的長輩都面臨屋子漏水問題；而颱風天期間，用電與照明也是長輩的憂慮點，有41.7%的長輩近3年內曾在颱風期間遇到停電，卻有28.2%的長輩沒有緊急照明設備。