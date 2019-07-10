比照蜂蜜蜂王乳 蜂花粉擬增訂9種農藥限量

2019-07-10 18:43 中央社 台北10日電



食藥署今天表示，由於蜜蜂在採集蜂產品過程中，可能連帶採集到噴灑在農作物上的農藥，因此打算比照蜂蜜、蜂王乳，針對蜂花粉訂定9種農藥殘留標準。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告修正「農藥殘留容許量標準」及「動物產品中農藥殘留容許量標準」，修正10種農藥在各類蔬果植物等16項農產品殘留容許量，並增訂蜂花粉的9種農藥殘留容許量。

食藥署食品組副組長魏任廷受訪時表示，這次除了針對百香果、十字花科包葉菜類等作物增訂不同疫病、蟲害的農藥標準，也收到台灣養蜂協會陳情，認為現行蜂蜜、蜂王乳都訂有農藥殘留標準，但蜂花粉卻通通不得檢出，經討論決定增訂農藥殘留標準。

魏任廷指出，目前國內針對多種作物都訂有合法使用的農藥及限量，蜜蜂在採食花粉等蜂蜜製品的時候，確實可能導致農藥殘留，農委會對蜜蜂經常採集作物進行調查，統整出9種可能殘留的農藥，訂出限量標準。

值得注意的是，在國際食品法典委員會（CODEX）、美國、歐盟、日本、澳洲等地區，這9種農藥幾乎都不准在蜂花粉產品中驗出，其中貝芬替（Carbendazim）、得克利（Tebuconazole）更是致癌分類C級農藥，即可能對人類具致腫瘤性。

魏任廷解釋，由於每個國家作物不同、使用的農藥不同，蜜蜂產品可能殘留的農藥品項也不同，以歐盟為例，雖然歐盟未開放上述9種農藥殘留，卻訂有其他21項農藥殘留，加上政府並不是開放農民把農藥噴在蜜蜂上，而是針對蜜蜂在環境中可能採集到的農藥訂出規範，「不能說是放寬」。

魏任廷指出，該草案即日起將進行60天預告，蒐集各界意見，也會持續針對市售農產品進行農藥殘留監測，如發現有違反農藥殘留容許量標準規定，將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣6萬至2億元罰鍰。