「白白日記」零錢袋超可愛！超商號召捐零錢為弱勢老人修繕好宅

2019-07-10 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



第三季7－ELEVEN「把愛找回來」門市零錢捐公益募款邀請「聲林之王」冠軍歌手李友廷、人氣插畫角色「白白日記」共同擔任愛心大使。圖／7－ELEVEN提供 分享 facebook 7－ELEVEN「把愛找回來」門市零錢捐公益募款邁入第三季，今年第四度與弘道老人福利基金會攜手，持續投入經費與資源支持「弱勢老人好宅修繕計畫」，因應近年劇烈氣候異常帶來的各種災害，將關注焦點擴大至預防性風災修繕，希望在颱風季到來之前，幫助更多獨居弱勢長輩打造更安全穩固的避風港；今年募款活動首創雙代言模式，邀請「聲林之王」冠軍歌手李友廷與人氣插畫角色「白白日記」共同擔任愛心大使，期望吸引更多年輕族群加入公益行列，超可愛的「白白日記」零錢袋可免費至全台7－ELEVEN門市索取，方便捐贈零錢。

弘道老人福利基金會今年5月間針對505位長輩進行問券調查發現，近3年曾因颱風造成房屋毀損的比例達39.8％，其中又以居住類別為平房的受損比例達55.5％為最高，而這些房屋毀損的長輩中，有高達42％並未進行修繕處理，最大原因是「沒有錢」，加上沒有人可以協助，只好將就過日子；另外，有41.7%的長輩近3年曾在颱風期間遇到停電，卻有28.2%的人沒有緊急照明設備。

7－ELEVEN表示，希望透過第三季門市零錢捐公益募款協助弘道老人福利基金會在今年完成300戶修繕，包含150戶預防性風災修繕、150戶的一般性居家安全修繕或居家環境安全優化；除了「弱勢老人好宅修繕」之外，在老人照顧關懷服務計畫中，也透過門市送取餐服務、Care Light弱勢獨居長者區域整合服務協調與社區培力、百歲小學堂、不老樂團、社區劇場、生命咖啡館、彭祖體驗等，關注預防照顧與長者身心靈健康促進服務，預計將可直接關懷服務近7,000位長者，提供39萬4千餘人次的服務。