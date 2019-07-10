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凍甲一定要拔指甲嗎？專門處理「鷹爪」的醫師這樣建議

2019-07-10 18:12聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

很多人不知道發生甲溝炎該掛哪一科？醫師表示，皮膚科、整形外科、一般外科或骨科都有...
很多人不知道發生甲溝炎該掛哪一科？醫師表示，皮膚科、整形外科、一般外科或骨科都有醫師處理，但若是要做甲床重建手術，則建議找整形外科為佳。 圖／ingimage
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一名男子患有糖尿病，這幾年又受甲溝炎困擾，一下子到急診外科排膿，一下子又到皮膚科治療趾甲瘀血，某次腳痛到外科掛門診，差一點被拔趾甲，最後再去看皮膚科改擦消炎藥。慢性甲溝炎讓他相當煩惱，十分希望能治療完全。

卻專精「醫甲」，替許多長輩處理「鷹爪」的開業診所院長、整形外科專科醫師嚴炯誥表示，甲溝炎俗稱「凍甲」，常見原因是不當指甲修剪造成，其餘則包括穿過緊的鞋子、外傷、先天性甲面過寬、足部多汗症、化療或是標靶治療等。

各年齡層都有可能發生甲溝炎，但好發於年輕學生及軍人族群。年紀較長者則因修剪不易，除了有甲溝炎，也易合併灰指甲和厚甲問題。

嚴炯誥說，甲溝炎的治療應依成因、發作情況及嚴重程度不同來執行。首次發作，通常改穿拖鞋5天就會自痊癒。症狀嚴重時，則可拔除部分指甲並搭配口服抗生素和局部藥膏使用，此時拔甲之指（趾）甲通常不大於0.4公分。

不過嚴炯誥指出，拔甲的治療處置，在甲溝炎首次發作或是不嚴重的狀況下，部分拔除以及適當配合矯正器的使用，確實可以治癒。但復發性甲溝炎只做拔甲治療，依國外的文獻顯示，其復發率高達七成。

如果是慢性甲溝炎合併肉芽組織形成，或先天甲面過寬，建議接受甲床重建手術以永久性縮小假面寬度。其他不嚴重的狀況，則可使用矯正器搭配口服藥，也能得到相當可靠的療效。若是化療型的甲溝炎，則建議使用指甲矯正器。

很多人不知道發生甲溝炎該掛哪一科？嚴炯誥說，皮膚科、整形外科、一般外科或骨科都有醫師處理，但若是要做甲床重建手術，則建議找整形外科。

如果甲溝炎患者是糖尿病患，嚴炯誥表示，患者容易有二大問題，第一是皮膚乾燥容易在足跟和指間形成小傷口，必須時常檢視皮膚狀況並使用滋潤保護的乳液或幕斯。

第二則是皮膚免疫能力降低，容易有黴菌感染造成香港腳以及灰指甲，會使指甲變厚變捲，使得修剪更加困難。建議及早就醫治療黴菌感染，指甲修剪也可尋求專業協助。「一般而言，只要處理得當，約半年左右問題就能顯著改善。」

嚴炯誥說，預防復發最重要還是正確修剪指甲，不要剪得太深，當有老廢角質和硬皮也應清潔乾淨。另穿合適鞋子不過緊也相當重要，如果有灰指甲就要治療，有捲甲情形則建議配戴一陣子矯正器。「都能做到，應能有效預防復發。」

整形皮膚科患者

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