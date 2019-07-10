客運雙車雙駕駛 公路總局：業者申請後會盡速審查

2019-07-10 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



公路總局原表示，為了加速推動雙車雙駕駛，業者擬具文字說明清楚就可直接提出申請。本報資料照片 分享 facebook 阿羅哈客運上月於國道發生的交通事故，高市勞工局調查發現，司機超時駕駛，違反勞基法，再度引發國道客運安全隱憂。為了保障乘客安全，外界關心客運雙車雙駕駛是否推動、如何實施？對此，公路總局原表示申請表格設計中，但今天下午表示，為了加速推動雙車雙駕駛，業者擬具文字說明清楚就可直接提出申請，目前阿羅哈曾詢問，但尚未提出申請。

阿羅哈客運上月在國道一號彰化路段失控，造成3死、10多人輕重傷。高市勞工局勞檢還發現，肇事司機超時駕駛等違規已違反勞基法。阿羅哈客運總經理官明穎表示，公司積極想要縮短北高駕駛工時，目前規畫北高途經台中朝馬的客運班次，都將採在台中換車、換司機的方式，減少駕駛工時，官明穎說，阿羅哈客運一天約有12到14班途經朝馬的北高輛次，約每個小時1班。除了阿羅哈客運之外，國光客運總經理吳忠錫也表示，正在盤點相關路線，預計最快本月底提出申請。

阿羅哈客運事故發生後，客運業者曾召開一次會議，對於雙車雙駕駛亦多家表示有需求，公路總局説明，現在客運業者只要提出，各監理所都可以接受申請，受理後會送到審議會審查，如果申請案件屬比較急迫性，提出後公路總局也可能先核定，再送審議會備查。公總表示，業者提出申請後，會盡快處理，方便業者實施。

不過要實施雙車雙駕駛，客運司機人數也要夠才能實施，根據客運業評估，目前還缺5百到6百位客運司機。公路總局表示，本月起於各地巡迴的客運媒合會，已經於高雄、台中舉辦過兩個場次，目前媒合超過百人，由於成效不錯，還會擴大到花蓮、台東各舉辦一場。公路總局也表示，錄取的駕駛受訓期間提供津貼、另外工作滿6個月還會給3萬元獎金，也希望客運業者可以提供駕駛穩定薪資與福利，有助長期留才。