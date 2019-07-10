冷氣上午裝完下午就喊不冷 廠商到府傻眼

2019-07-10 17:06 聯合新聞網 綜合報導



剛裝冷氣客人就喊不冷，原來是按到「送風」，讓到府廠商傻眼。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

現代人生活離不開各種電子產品，但偏偏許多人是「電器白痴」，抱怨的問題常讓維修廠商哭笑不得。一名網友由於老公在賣家電產品，經常接到客人的「求救電話」，便上網分享這些經驗。沒想到網友笑翻，不少同業也相當有感。

這名女網友在「爆怨公社」發文表示自己的老公是賣家電產品，客人常常動不動就打電話「要你過去看一下」，卻也因此常常遇到奇葩顧客，讓人傻眼。

這名女網友便分享某次接到一名顧客的電話表示冷氣無法關機，遙控器按了也沒有反應。原po老公馬上詢問「請問遙控器有沒有螢幕？沒有螢幕就是沒電囉！麻煩請換電池試看看？」這時候客人才發現原來不是冷氣的問題，而是遙控器沒電。讓原po不禁吶喊，只要有遙控器的電器產品沒辦法控制時，「請換電池可以嗎？」

原po也分享另外一則經典案例，表示先生某日早上幫顧客裝冷氣，也當場測試冷氣運作正常。結果下午就接到顧客打電話來怒罵不涼了，說「冷氣剛剛買、剛剛裝，這什麼東西」。沒想到先生趕到現場後發現，顧客竟然按了「送風」，讓人愕然失笑。

對於原po分享的經歷，許多同業也深有同感，表示「什麼奇葩客人都會遇到」，甚至有人遇到「電池裝反」的客人。也有人建議原po先生要收服務費，才能杜絕「連看說明都懶」的客人。