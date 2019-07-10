夏季恙蟲病危險性不輸登革熱 全台已192例嚴重可致死

2019-07-10 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣衛生局今天表示，依據疾管署統計資料，今年截至7月10日止全國恙蟲病通報已有192例，澎湖縣及台東縣各為34例、高雄市25例為全國前三高，縣衛生局提醒民眾暑假期間外出踏青郊遊，應防被恙蟲叮咬而感染恙蟲病。

台東縣衛生局疾管科說，夏季民眾喜歡穿著短褲外出踏青郊遊，但籲請民眾應穿著淺色長袖上衣及長褲，並使用衛福部核可防蚊藥劑，避免進出草叢茂盛區域，回家記得立刻洗澡換衣服，防止恙蟲上身。

衛生局指出，恙蟲喜好棲息在草叢裡並等待動物經過時寄生叮咬，至今天為止，目前全台各醫院通報案例已有192例，其中澎湖縣及台東縣各為34例、高雄市25例，是全國前三高。

衛生局指出，遭恙蟲叮咬，若感染上恙蟲病會經過6至21天後發病，一開始類似感冒，發燒、頭痛、忽冷忽熱，叮咬處會有黑色結痂狀俗稱焦痂，是重要的判斷依據，發病一周後身上會出現紅疹，並可能出現肝、心、肺等器官併發症，嚴重可能致死。

縣衛生局表示，台東縣3年前就曾發生一起死亡案例。一名外國女遊客105年曾經到蘭嶼，後來在高雄就醫，但因太慢治療，出現併發症不幸過世