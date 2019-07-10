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文青風蛋盒雞蛋糕、超萌怪獸包子、西螺麻糬大王 三大打卡美食獨家快閃環球板橋車站

2019-07-10 16:03聯合報 記者江佩君╱即時報導

暑假人潮出動，為了集客，轉運站型商場順勢推出快閃美食連發。Global Mall環球購物中心板橋車站7月推出獨家快閃櫃，包含三家打卡美食「西螺麻糬大王冰上冰」、「窩巢雞蛋糕」及「叁和院」萌系包子，點心控可得把握快閃時間吃一波。

從雲林起家的團購人氣王「西螺麻糬大王冰上冰」，獨家快閃新北，7月起在板橋車站即可買到，使用雲林在地圓糯米手工製作而成Q彈的片狀麻糬，可以依照個人喜好沾取著花生芝麻粉吃，也可以自己動手將花生芝麻粉包入麻糬中，口口滿足，12片裝130元。除了片狀麻糬，假日還將推餡包麻糬，有紅豆、花生口味，6顆共110元。

來自台中的文青風雞蛋糕「窩巢雞蛋糕」，首次進到新北，一顆顆雞蛋造型雞蛋糕，搭配蛋盒造型包裝，外型超級可愛，口味有起司、焦糖牛奶、宇治金時、花生巧克力等。這次推出板橋獨家口味「鮪魚薯泥」，混搭雙口味6入推薦價75元，另也可選擇獨家國民散步午茶套餐，包含6入雞蛋糕+冷泡茶，推薦價100元。

「叁和院」超萌的怪獸點心是人氣必點項目，現在叁和院全台獨家「萌系包子」快閃櫃於板橋車站首度登場，推出多款各式俏皮表情、療癒的造型點心。慶祝開幕，推獨家優惠價，「超級大力菇-地瓜起司」單顆原價67元，優惠價39元。「小綠科科包」Q綿麻糬搭配鹹香的蛋黃餡，揉入抹茶外皮，原價67元，優惠價55元。

另外，以港式蛋撻聞名的「泰昌餅家」，將於7月16日至9月15日快閃Global Mall新北中和，將以招牌蛋撻搭配港味十足的復古懷舊佈置帶到中和。

「萌系包子」超级大力菇地瓜起司，單顆原價67元，優惠價39元。圖／Global ...
「萌系包子」超级大力菇地瓜起司，單顆原價67元，優惠價39元。圖／Global Mall提供
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叁和院全台獨家「萌系包子」快閃櫃於Global Mall板橋車站登場。圖／Glo...
叁和院全台獨家「萌系包子」快閃櫃於Global Mall板橋車站登場。圖／Global Mall提供
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「窩巢雞蛋糕」起司口味。圖／Global Mall提供
「窩巢雞蛋糕」起司口味。圖／Global Mall提供
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「西螺麻糬大王冰上冰」Q彈麻糬搭配花生粉，相當受到歡迎。圖／Global Mal...
「西螺麻糬大王冰上冰」Q彈麻糬搭配花生粉，相當受到歡迎。圖／Global Mall提供
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「西螺麻糬大王冰上冰」，12片裝130元。圖／Global Mall提供
「西螺麻糬大王冰上冰」，12片裝130元。圖／Global Mall提供
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「窩巢雞蛋糕」在Global Mall板橋車站獨家推出國民散步午茶套餐，6入雞蛋...
「窩巢雞蛋糕」在Global Mall板橋車站獨家推出國民散步午茶套餐，6入雞蛋糕+冷泡茶，100元。圖／Global Mall提供
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「窩巢雞蛋糕」，一顆顆雞蛋造型雞蛋糕，搭配蛋盒造型包裝，造型相當可愛。圖／Glo...
「窩巢雞蛋糕」，一顆顆雞蛋造型雞蛋糕，搭配蛋盒造型包裝，造型相當可愛。圖／Global Mall提供
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「萌系包子」左起小紫嘟嘟包（芋泥麻糬），單顆原價47元，優惠價42元；小兔蹦蹦包...
「萌系包子」左起小紫嘟嘟包（芋泥麻糬），單顆原價47元，優惠價42元；小兔蹦蹦包（紅豆核桃）單顆原價67元，優惠價55元；「小綠科科包」單顆原價67元，優惠價55元。圖／Global Mall提供
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