她遊越南染麻疹回台 就醫三次未果公司護理師諮詢立功

2019-07-10 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署提醒，雖國內麻疹疫情趨緩，但鄰近國家疫情持續，暑假計畫前往當地民眾應加強防護。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 麻疹再現蹤，疾管署今公布，國內新增1名境外移入麻疹確定病例，為北部30多歲女性，6月中旬曾跟團到越南旅遊，不料染上麻疹，但就醫三次都沒被揪出是麻疹，病情仍未好轉，所屬公司診間護理師覺得怪怪的，向地方衛生局諮詢通知，才研判可能感染麻疹，經檢驗確診，目前正居家隔離中。

疾管署副署長莊人祥表示，該女6月19日至23日曾至越南團體旅遊，6月25日陸續出現疲倦及頭痛惡心等症狀，但就醫三次都沒有發燒等麻疹典型症狀，甚至發病超過一周才出疹，「一般麻疹發病後很快就會發燒，緊接著就會出疹」才會一直被誤認為是感冒或藥物過敏。

衛生單位已初步掌握個案同住家人、職場及就醫相關接觸者共75人，其他接觸者持續追蹤中，將持續監測至7月25日。莊人祥說，雖然個案症狀不明顯，但還是具備傳播力，個案可傳染期間曾多次搭乘北捷藍線、綠線及橘線，也幾乎天天搭公車通勤，另也曾出沒三創院區及吉得堡早餐八德店。

莊人祥提醒，曾出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。千萬不要自行就醫，避免醫院感染風險。

今年截至目前國內累計104例麻疹病例，66例為國內感染，38例為境外移入病例，感染國家以泰國11例、越南11例及菲律賓6例為多；出國目的以旅遊23例最多，其次為商務及探親。

莊人祥說，雖然國內麻疹疫情趨緩，但越南、泰國、中國大陸、紐西蘭麻疹疫情持續，歐洲地區以烏克蘭最為嚴峻，另北馬其頓共和國、羅馬尼亞、法國及波蘭病例數都超過千例。暑期民眾如計畫前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地。