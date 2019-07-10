單側腰或下腹部突發疼痛、頻尿 醫師：你可能結石了

2019-07-10 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



杜明義醫師表示，尿路結石的病人，復發的機率很高，所以提醒患有結石的民眾，在夏季要多補充水分，注意泌尿道不適的症狀。記者游明煌／翻攝 分享 facebook 夏季是泌尿道結石好發的季節，因為氣溫高時，流汗多、尿量少，尿液濃度增高，便容易形成結石。衛生福利部基隆醫院泌尿科杜明義醫師說，尿路結石在各個年齡層都會發生，多以中壯年的男性較多，典型症狀為單側腰或下腹部突發疼痛，嚴重者伴隨噁心、嘔吐、血尿或頻尿，夏季要多補充水分，注意泌尿道不適的症狀。

杜明義醫師表示，尿路結石的病人，復發的機率很高，所以提醒患有結石的民眾，在夏季要多補充水分，注意泌尿道不適的症狀。

他說，尿路結石在各個年齡層都會發生，多以中壯年的男性較多，典型症狀為單側腰或下腹部突發疼痛，嚴重者伴隨噁心、嘔吐、血尿或頻尿，有些男性還會合併陰囊或睪丸不適。除了疼痛以外，尿路結石還會導致尿路阻塞、腎水腫，延遲治療甚至會造成腎臟永久傷害；若是合併腎臟感染，更會發高燒、引發敗血症休克。

他舉例，一名41歲上班族，有尿路結石的病史，也曾嘗試使用體外震波碎石術治療結石，效果不如預期。因為右側腰子痛到歪腰，經過檢查竟有2-3公分的結石，杜醫師評估使用體外震波碎石的治療方式效果不如預期，建議他使用經皮腎造廔碎石取石術。

杜醫師在病人右腰背開約1公分的小切口，經X光或超音波定位，由此切口進入腎臟，搭配內視鏡雷射碎石，再由傷口灌入止血凝膠（必須自費），也不需要置放引流管，大大降低患者術後出血情形及疼痛感，他在術後隔天即出院回家，降低民眾對於泌尿道結石手術的恐懼感。